X1Boot Manager: Linux-Bootmanager für AmigaOne X1000

Nach zwei Jahren Forschungs- und Entwicklertätigkeit hat Damien 'Hypex' Stewart den 'X1Boot Manager' veröffentlicht, der die Verwaltung der X1000 Linux Kernels und Bootmenüeinträge erheblich vereinfachen soll. Zu diesem Zwecke sollten folgende Ziele erreicht werden: 1. Linux kann direkt von der Festplatte eines X1000 gebootet werden.

2. Linux kann aus dem Standard-AmigaBoot-Menü geladen werden.

3. Linux kann vom Linux Booteditor verwaltet werden. Dazu wird ein spezielles Boot-Laufwerk verwendet, das die Kernels, RamDisk und das Menü enthält. Im Unterschied zu einem Standard Linux Boot-Laufwerk wird dieses Laufwerk hier zwischen AmigaBoot und Linux geteilt und als FFS formatiert. Ein angepasstes Kicklayout, das das Linux-Menü enthält, wird von AmigaBoot ausfindig gemacht und die Einträge in die Menüliste ergänzt. Beim Booten lädt AmigaBoot den Linux Kernel und die Bootoptionen und übergibt dann die Kontrolle an den X1Boot Loader. Dieser entpackt den Kernel und die RamDisk (sofern enthalten), setzt die Bootoptionen und startet den Kernel.



Genaue Installations- als auch Verwendungsanweisungen finden sich unter dem Titellink. Download via Google Drive (41kByte). (dr)



