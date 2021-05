28.Mai 2021









AmigaOS 4: MediaVault 1.2.0

MediaVault ist eine Open Source Desktopanwendung für AmigaOS 4, mit deren Hilfe man Online-Radiostationen streamen kann. Dafür wird ein externer Abspieler wie AmigaAmp benötigt. Geplant ist, mit Mediavault egine Favouritenlisten zu erstellen und auch Podcasts abzurufen zu können. Das Programm benötigt die oo.library v1.13 und die jansson.library v2.12.1.



Der Autor George 'walkero' Sokianos hat nun Version 1.2.0 veröffentlicht, die folgende Änderungen enthält: Neu:

Added Unicode conversion to system charset on radio station names - Thanks to Daniel "trixie" Jedlicka



Now the application registers properly and can get requests from other apps, like Exchanger - Thanks to Daniel "trixie" Jedlicka



Now the MediaVault can jump to different screens - Thanks to Daniel "trixie" Jedlicka



Added better error manipulation when there were API response errors - Thanks to Daniel "trixie" Jedlicka



Now the size and the position of the window can be saved by the Popup Gadget - Thanks to Daniel "trixie" Jedlicka



Geändert:

Added code to detach the listbrowser before change it's data. That's the way it should be done



Restructured code to reduce the duplicated code in radiofuncs.c. Now, one method is used instead of three separated that had pretty much the same code. Better code, less problems.



A lot of refactoring, removing global variables.



Reduced a lot of duplicated code.



Now the default radio station number increased to 50. The response is also much faster - Thanks to Tuomas Hokka and oo.library 1.13 fixes



Changed the way classes and gadgets are initiallized - Thanks to Daniel "trixie" Jedlicka (dr)



[Meldung: 28. Mai 2021, 06:23]

