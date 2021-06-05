|06.Jun.2021
|Aminet-Uploads bis 05.06.2021
Die folgenden Pakete wurden bis zum 05.06.2021 dem Aminet hinzugefügt:
CloudDav_1.31.lha comm/net 1.7M MOS A WebDav/CardDav/CalDav client
COP.lha dev/debug 165K 68k Low Level Debugger
BootWB1x.lha disk/misc 17K 68k Minimal boot into Workbench 1...
AmigaOS_3.2-FAQ.txt docs/help 153K Frequently Asked Questions fo...
anaiis.lha driver/oth 275K 68k ANAIIS USB Stack Release 1.21
anaiis_boot.lha driver/oth 240K 68k ANAIIS USB Boot disk Release ...
Sensei.lha driver/oth 34K 68k Displays I2C Sensor informati...
MCE.lha game/edit 3.1M 68k Multi-game Character Editor
MCE-MOS.lha game/edit 3.3M MOS Multi-game Character Editor
MCE-OS4.lha game/edit 3.6M OS4 Multi-game Character Editor
ODAMEX_RTG.lha game/shoot 19M 68k Amiga port of ODAMEX
AmiArcadia.lha misc/emu 4.3M 68k Signetics-based machines emul...
AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 4.6M MOS Signetics-based machines emul...
AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 4.8M OS4 Signetics-based machines emul...
ZXLive.lha misc/emu 110K 68k ZX-Spectrum 48/128k/Pentagon1...
SolarSystemCalculator... misc/sci 36K MOS Solar System Calculator
Crockettstheme.lha mods/misc 250K Crockett's Theme 4ch by HKvalhe
RAChoice.lha util/cli 230K 68k RAChoice, a RequestChoice rep...
ViNCEd.lha util/shell 836K 68k ViNCEd, the CON: with ^Z & TA...
VP-QuickFix.lha util/wb 513K 68k VisualPrefs quick fix for Ami...
(snx)
[Meldung: 06. Jun. 2021, 08:45] [Kommentare: 0]
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