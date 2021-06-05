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06.Jun.2021



 Aminet-Uploads bis 05.06.2021
Die folgenden Pakete wurden bis zum 05.06.2021 dem Aminet hinzugefügt:
CloudDav_1.31.lha        comm/net   1.7M  MOS A WebDav/CardDav/CalDav client
COP.lha                  dev/debug  165K  68k Low Level Debugger
BootWB1x.lha             disk/misc  17K   68k Minimal boot into Workbench 1...
AmigaOS_3.2-FAQ.txt      docs/help  153K      Frequently Asked Questions fo...
anaiis.lha               driver/oth 275K  68k ANAIIS USB Stack Release 1.21
anaiis_boot.lha          driver/oth 240K  68k ANAIIS USB Boot disk Release ...
Sensei.lha               driver/oth 34K   68k Displays I2C Sensor informati...
MCE.lha                  game/edit  3.1M  68k Multi-game Character Editor
MCE-MOS.lha              game/edit  3.3M  MOS Multi-game Character Editor
MCE-OS4.lha              game/edit  3.6M  OS4 Multi-game Character Editor
ODAMEX_RTG.lha           game/shoot 19M   68k Amiga port of ODAMEX
AmiArcadia.lha           misc/emu   4.3M  68k Signetics-based machines emul...
AmiArcadiaMOS.lha        misc/emu   4.6M  MOS Signetics-based machines emul...
AmiArcadia-OS4.lha       misc/emu   4.8M  OS4 Signetics-based machines emul...
ZXLive.lha               misc/emu   110K  68k ZX-Spectrum 48/128k/Pentagon1...
SolarSystemCalculator... misc/sci   36K   MOS Solar System Calculator
Crockettstheme.lha       mods/misc  250K      Crockett's Theme 4ch by HKvalhe
RAChoice.lha             util/cli   230K  68k RAChoice, a RequestChoice rep...
ViNCEd.lha               util/shell 836K  68k ViNCEd, the CON: with ^Z & TA...
VP-QuickFix.lha          util/wb    513K  68k VisualPrefs quick fix for Ami...
(snx)

[Meldung: 06. Jun. 2021, 08:45] [Kommentare: 0]
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