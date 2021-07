Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet.

May/June 2021 news.

Old articles from Joystick 22 to 25:

News: Ocean's five future stars



News: Software Business tries to stand out



Review of Alcatraz



Interview with Ian Hadley



Review of Mercenary 3: The Dion Crisis



News: Electronic Arts prepares titles for 1992



Review of Devious Design



Review of Volfied



News: Origin, the expansion



Interview with Laurant Weill



Review of Final Fight, etc.

Interview with Yann-Gaël Guéhéneuc (developer of AmiModRadio).

Interview with Vojin Vidanovic (Vampire user).

Interview with Hugo Pereira (Vampire user).

Interview with José Gonzáles (graphic designer).

Interview with Sam Dyer (publisher Bitmap Books).

Test of Me And My Shadow.

File: What happened to RBM Digitaltechnik?

File: Behind the scenes of the development of Globulus.

Point of view: Rave and gadget ToolBar, the synergy of projects.

Tutorial: Frequently asked questions for AmigaOS 3.2.

Tutorial: Mounting network drives on MorphOS.

Gallery: La Satire du Jet D'Ail (updated).

Special quiz about DKB. (dr)



