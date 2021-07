Veranstaltung: Interface XXVIII in Kiel am 07.08.2021

Am Samstag, dem 7. August 2021, findet die Retro-Computer-Veranstaltung "Interface" in Schwentinental bei Kiel statt. Veranstalter sind wie gehabt der Vintage Computer Club (VCC), der Amiga-Club Schleswig-Holstein (ACSH) und der Computer-Club Klausdorf (CCK).



Aufgrund der Corona-Einschränkungen gibt es folgende Auflagen: Teilnahme nur mit voriger Anmeldung und tagesaktuellem, negativem Corona-Test oder vollständiger Impfung (mit Nachweis)

Personenzahl: maximal 15 im Dachgeschoss und 10 im Erdgeschoss

Maskenpflicht im gesamten Haus, Ausnahme am eigenen Platz

kein Grillen

Flohmarktverkauf (nur) am eigenen Platz möglich

eigene Becher für Kaffee mitbringen

keine unverpackten Lebensmittel verteilen (z.B. Kuchen)

WC-Nutzung nur im Erdgeschoss Es wird nur Personen Zutritt gewährt, die sich per E-Mail unter der Adresse interface@jugendhaus-klausdorf.de registriert und eine entsprechende Rückmeldung per E-Mail erhalten haben.



Erneut stehen zwei große Räume (über zwei Etagen) zur Verfügung. Der Mehrzweckraum im 1. Obergeschoss steht dieses Mal nicht zur Verfügung, aber als Alternative können wir das Café im Erdgeschoss mitnutzen (als "Werkstatt" für Hardware-Projekte, Reparaturen und ähnliches). Das Dachgeschoss bietet ausreichend Platz zum Fachsimpeln und Spielen an den mitgebrachten Rechnern und Konsolen. Steckdosenleisten und Netzwerkkabel müssen von den Teilnehmern mitgebracht werden.



Offizieller Beginn ist 14 Uhr, ab ca. 12 Uhr beginnt das Organisationsteam mit dem Aufbau der Tische usw. Veranstaltungsort ist das Jugendhaus Klausdorf, Dorfstraße 101 in 24222 Schwentinental (Ortsteil Klausdorf). (snx)



[Meldung: 11. Jul. 2021, 06:47] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]