Projektankündigung: Universelles Commodore-Netzteil

Die Webseite 'RavenWolf' widmet sich allgemein der Erforschung und Restauration aller Arten von Retro-Technologie. Im neuesten Projekt soll in den nächsten Monaten ein universelles Commodore-Netzteil entwickelt werden. Es ist dazu gedacht, von jedem Bastler selbst gebaut zu werden und wird deshalb hauptsächlich allgemein zugängliche Bauteile verwenden.



Grund dafür ist, dass Mike Brixius, Projektinitiator, oft gebrauchte Commodore-Computer entweder mit fehlenden oder falschen Netzteilen erhält, die im Zweifelsfall die Hardware beschädigen können. Ziel ist es somit, ein Tischnetzteil zu bauen, das mit jedem Commodore-Rechner funktioniert.



Brixius begann, alle Commodore-Maschinen zu katalogisieren (die ihm einfielen), die ein externes Netzteil verwenden. Daraus konnte er ableiten, dass er insgesamt 5 verschiedenen Spannungen bereitstellen muss, um alle Modelle abzudecken: 5 Volt Gleichstrom bei 5 Ampere für eine extreme A500-Konfiguration plus 1 externe Festplatte

9 Volt Gleichstrom bei 1 Ampere für den Commodore 16 und 116 (sofern diese unterstützt werden sollen)

12 Volt Gleichstrom bei 1,5 Ampere für den A500 plus ein externes Laufwerk

-12 Volt Gleichstrom bei mickrigen 0,1 Ampere für die Amigas

9 Volt Wechselstrom bei 3 Ampere für die frühen VIC-20s oder 1 Ampere, wenn die frühen VICs ausgelassen werden sollen Um das Projekt zu vereinfachen, kann auf die Unterstützung der frühen Vic-IIs, C16, und C116 verzichtet werden. Wie uns Brixius schreibt, wird aber sein Prototypen die Vic IIs unterstützen



Zusätzlich hat er die Absicht, Informationen über den Stromverbrauch anzeigen zu lassen, wofür er ein kompaktes Gleichstromspannungs- und Strommessgeräte integrieren will. Weitere Informationen zum Projekt als auch Videos folgen in nächster Zeit. (dr)



