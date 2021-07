MIDI-Hilfsprogramme: amiditools 1.0.0

Christian Vogelsang stellt mit den 'amiditools' einige Hilfsmittel für Musiker zur Verfügung, die MIDI-Hardware mit einem Amiga ansteuern. Das Paket enthält die folgenden Programme: udp - A network MIDI driver with custom protocol

echo - A simple (test) driver that echoes all MIDI data

midi-info - Show CAMD drivers and more

midi-send - Send MIDI data via command line

midi-recv - Receive MIDI data on command line

midi-echo - Echo incoming MIDI traffic

midi-perf - MIDI performance measurement

BarsnPipes Tools - BarsnPipes Tools to access the new CAMD MIDI drivers

midi-udp-bridge - Endpoint for udp MIDI driver

midi-udp-echo - Test endpoint for udp MIDI driver

midi-perf - MIDI performance measurement (cg)



