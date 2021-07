Adventure: Furtum Sacrum (spanisch/englisch)

Furtum Sacrum ("heiliger Diebstahl") ist ein Point'n'click-Adventure der spanischen Gruppe AmigaWave (amiga-news.de berichtete). Das auf spanisch und englisch vorliegende Spiel ist mit Charakteren der Romanverfilmung "Der Name der Rose" besetzt, weist jedoch eine eigenständige Handlung auf. Ihre Aufgabe ist es, als zum Kloster San Martiño de Xuvia entsandter Mönch eine Raubserie aufzuklären.



Nachdem das Spiel bereits vor Jahren entworfen und von verschiedenen Entwicklern bearbeitet worden war, entschloss sich der Grafiker José A. González schließlich, sich die Programmierung mit dem AMOS-basierten Graphic Adventure Creator beizubringen und es selber zu vollenden.



Das Adventure läuft auf allen Amigas mit 1 MB Chip-RAM und ist sowohl auf Diskette in einer Verpackung mit Anleitung und Komplettlösung erhältlich als auch kostenlos als ADF-Datei. Bestellungen können per E-Mail an jojocreativo@gmail.com getätigt werden, Bilder finden sich im Forum von Amiga.org. (snx)



(snx)

