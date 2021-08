Memory-Spiel: MeMO 3.14

Simone 'saimo' Bevilacqua hat ein Update seine Memory-Spieles MeMO veröffentlicht. Sein Spiel basiert auf dem klassischen Memory-Kartenspiel, allerdings können in seiner Umsetzung zwei Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten und so um die beste Spielewertung wetteifern. MeMO benötigt einen 68020-Prozessor und den ECS-Grafikchip. Die Änderungen im Einzelnen: Angepasst an Amiga CD³²: Speichern durch nonvolatile.library hinzugefügt, wenn das Schreiben auf die Festplatte fehlschlägt; Pausieren, Abbrechen und Namenseingabe mit dem Joypad erlaubt; CD-ISO-Image zu den Distro-Paketen hinzugefügt.

Überarbeitete Steuerung (siehe Handbuch).

Informationen zur Steuerung auf dem Pausenbildschirm hinzugefügt.

Kartennummern auf der Rückseite der verdeckten Karten hinzugefügt (das hilft beim Zuordnen der Karten).

Die Kartenecken wurden begradigt, damit sie besser zum scharfen Gesamtbild der Grafik passen.

Fehler behoben, der dazu führte, dass die Option EXTRA JOYSTICK kurz nach der Rückkehr vom "About"-Bildschirm hervorgehoben wurde.

Mehrere Optimierungen vorgenommen.

Anpassung an das neueste Framework (das den Start und die Bereinigung robuster macht und einige Fehler behebt).

Äußeres Antialiasing der Grafiken auf allen Karten korrigiert/verbessert/hinzugefügt (um dem ursprünglichen Design treu zu bleiben).

Ein paar Karten wurden überarbeitet.

Das Klicken der Basstöne wurde reduziert und teilweise eliminiert.

Verschiedene andere kleinere Änderungen vorgenommen.

Handbuch überarbeitet. (dr)



