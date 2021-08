ZZ9000AX: Audiomodul für die ZZ9000-Grafikkarte

Lukas F. Hartmanns ZZ9000 ist eine Grafikkarte mit darüber hinausgehenden Anschlüssen (Netzwerk, USB, SD-Karten; amiga-news.de berichtete). Nun kann für diese mit der ZZ9000AX eine Audio-Erweiterung zum Einführungspreis vorbestellt werden, mit der Lieferung wird im Dezember gerechnet.



Funktionsumfang: High fidelity Analog ADAU1701 audio codec with 28/56-Bit SigmaDSP® processor

16-bit (per channel) stereo sound output at 48000 Hz (DAT quality)

Mix in and enhance Amiga Paula audio and/or analog CD Audio

16-bit stereo sampling

4x RCA connectors for line inputs and outputs

AHI driver

Add dynamic effects like graphic EQ or reverb and create your own DSP programs with free SigmaStudio software (on Windows)

Active op-amp output filter stages

4-layer design with solid ground planes for optimal signal quality

Open source drivers and firmware, PDF schematics

Additional features and capabilities will be available via ZZ9000 firmware updates (for example MP3 decompression) (snx)



[Meldung: 22. Aug. 2021, 07:31] [Kommentare: 0]

