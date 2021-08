28.Aug.2021









Neues Printmagazin: 'ZZAP! Amiga' (Englisch)

Auf der zugehörigen Patreon-Seite läuft gerade eine Unterstützerkampagne, bei der man mittels eines gewählten Beitrages die Erstellung des neuen, vierteljährig erscheinenden 'ZZAP! Amiga'-Magazins mitfinanzieren kann, das über die neuesten Amiga-Spiele und vieles andere mehr berichten wird.



Für einen monatlichen Beitrag von 2,50 Euro erhält man jeweils die neueste Ausgabe im pdf-Format, für 5,50 bzw. 6,50 Euro (plus 6 Euro Versand) erhält man die digitale und gedruckte Ausgabe. Die Ausgaben werden 60 Seiten in A5-Größe haben und vollfarbig sein. Es wird spezielle A5-Binder geben, in denen man sie aufbewahren kann und die auf der Fusionretrobooks-Webseite erhältlich sein werden. Je nach Erfolg des Magazins wird es möglicherweise zweimonatlich erscheinen, und im nächsten Jahr könnte es auch eine Jahresausgabe geben.



Es ist geplant, die erste Ausgabe des neuen Magazins Mitte September auf den Markt zu bringen. Der Bullfrog-Entwickler Glenn Corpes Glenn (Populous, Magic Carpet und Dungeon Keeper) wird von seinen Amigaerlebnissen berichten, Francois Lionet wird eine AMOS-Programmier-Ecke einrichten und David Pleasance wird einen regelmäßigen Amiga-Anekdoten-Slot haben. (dr)



