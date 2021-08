30.Aug.2021









AmigaOS 4: FTP-Server ZitaFTP 1.25

Hans de Ruiter hat Version 1.25 seines kommerziellen FTP-Servers 'ZitaFTP' veröffentlicht, die unter anderem die in der vorherigen Version angekündigte Windows-Umsetzung bereitstellt. Er schreibt dazu:



"Ja, es hat lange auf sich warten lassen, und jetzt ist es endlich da! Vor über einem Jahr habe ich erstmals angedeutet, dass es eine Windows-Version von ZitaFTP geben würde. Ich bin ein wenig nervös, sie zu veröffentlichen (das bin ich immer bei neuem Code), aber sie ist bereit, in die freie Wildbahn zu gehen.

br> Die Windows-Version hat bereits eine Funktion, die die Amiga-Version nicht hat: die Benutzeroberfläche läuft in einem eigenen Fenster; es wird kein externer Browser benötigt. Dies ist auf AmigaOS nicht möglich, da es kein Webview-Gadget hat (zumindest kein modernes).



AmigaOS-Nutzer, ihr seid nicht vergessen worden. Es gibt auch für Sie eine neue Version. Sie enthält alle Korrekturen und Verbesserungen, die in den letzten Monaten vorgenommen wurden (mit Ausnahme der Webansicht). Die größte Änderung, die Sie bemerken werden, ist die neue Schaltfläche "Feedback einreichen" in der unteren rechten Ecke der Benutzeroberfläche. Sie ist auch im SysTray/Docky-Menü zu finden. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das ZitaFTP-Server-Symbol im SysTray (oder Dock, unter AmigaOS) und wählen Sie "Submit Feedback". Bitte benutzen Sie es, wenn Sie einen Fehler finden oder einen Vorschlag haben, wie Sie ZitaFTP noch besser machen können."



Die neue Version kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Der Autor hat ebenso ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er auf Änderungen in der neuen Version eingeht. (dr)



