Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. July/August 2021 news

Old articles from Joystick 26 to 28:

News: Teque Software, the shadow workers, Review of The Humans



News: Immersion at Microïds, Interview with Archer Maclean



News: Disney Software, Mickey for education



Review of Indy Heat



Review of Fighter Duel: Corsair vs Zero



Interview with Noël Billy



Review of Pacific Islands



Review of Elvira 2



News: Mirage, real productions

Interview with Tony Barnes (Electronic Arts)

Interview with the Motorola 68000 engineers (Jack Browne, Murray Goldman, Thomas Gunter, Van Shahan and Bill Walker)

Interview with Chad Essley (graphist)

Review of Zerosphere

Review of Zod Engine

File: What happened to Eyetech Group? (first part)

File: Amiga history, years 1983-1993 (update)

Point of view: Memories of demos

Programming: Amiga C Manual

Programming: First steps in programming with Hollywood on MorphOS

Special quiz about Wordworth. (snx)



[Meldung: 01. Sep. 2021, 19:15]

