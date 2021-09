12.Sep.2021









MorphOS: Web-Browser Wayfarer 2.6

Jacek 'jacadcaps' Piszczeks Web-Browser Wayfarer liegt nun in der Version 2.6 vor. Neben der Verknüpfung mir OpenSSL 3.0 wurden einige störende Fehler bereinigt, die Nutzer gemeldet hatten: So wurden auf verschiedenen GitHub-Seiten nur graue Balken anstatt der Texte angezeigt. Ebenso stürzte Wayfarer ab, sobald man auf bahn.de eine Verbindung suchen wollte. Neu eingeführt werden mit Version 2.6 die Web- und Download-Benachrichtigungen via Magic Beacon. Nähere Erläuterungen zu diesem Benachrichtigungssystem findet man auf geit.de. Die Änderungen im Detail:

Implemented Web Notifications and Download notifications via Magic Beacon. See the FAQ for more information

Added browser tab pinning (via tab context menu). Disables tab close button and hotkeys

Use Clipboard unit 1 for HTML paste operations like Odyssey does

Linked against OpenSSL 3.0

Fixed a WebAudio crash on bahn.de

Enabled Intersection Observer (fixes github.com)

Fixed an issue which caused some of the settings to display wrong state when opening settings for a given host directly from the menu (dr)



