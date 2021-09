19.Sep.2021

Amiga QuickBasic Compiler: Version 0.7.1alpha1 veröffentlicht

Mit seinem Amiga QuickBasic Compiler hat der Entwickler Günter Bartsch die Absicht, ein modernes, sauberes, Amiga OS-kompatibles und zukunftssicheres BASIC zu erstellen, das auf die moderne Amiga-Anwendungsentwicklung zugeschnitten ist. Wir hatten über den Start des Projekts vor kurzem berichtet. Da der Autor freundlicherweise in dem Kommentaren weiterführenden Erläuterungen gab, führte das mit unseren Lesern zu einem regen Gedankenaustausch. Unter anderem auch dadurch ist Günter Bartsch motiviert, weiter an seinem Projekt zu arbeiten und hat inzwischen die Version 0.7.1alpha1 veröffentlicht, die folgende Änderungen beinhaltet:

Verbesserungen:

"Run" menu added



PATTERN RESTORE (ACE) statement added



runtime/ide: detect and handle CTRL-C breaks



ide: handle workbench startup + argument



ide: create icons for source code files and binaries



compiler/runtime: String concatenation implemented



compiler: SLEEP FOR statement added



runtime: workbench startup code added



runtime: auto-open WINDOW 1 on first text output in debug/worbench startup mode



Fehlerbereinigungen:

compiler: for loop floating point step fixed



compiler: SINGLE -> INTEGER const conversion fixed



runtime: restore all non-scratch registers on premature program end (END / EXIT statements)



ide: SELECT CASE autoformat fixed



ide: Editor line join folding fixed



ide: Preserve floating point literals when auto-formatting



examples: 3dplot fixed



compiler: CLI return code fixed



compiler: handle varPtr in BinOp expressions



compiler: reset compiler options on each compiler run



ide: do not crash if non-existing file is specified as cmd line argument



ide: fix refresh while program is running



runtime: fix _aqb shutdown crash



runtime: fix INKEY buffer handling



runtime: fix TIMER nullpointer access Direkter Download: aqb.lha (188 KB)

