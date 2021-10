AROS-Distribution: AROS One 1.6 (x86)

Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution "AROS One" ist jetzt in der Version 1.6 für x86-Rechner verfügbar (Video, Auflösungsempfehlung 720p). Heruntergeladen werden kann sie als DVD-ISO-Datei oder als USB-Flash-Image unter dem Titellink, wo sich auch weitere Videoaufnahmen finden.



Updates: Applications:

Abkviewer v0.06



LoView v2.91



AYA v06



ComicOn v1.2



Pintor Web v3.10



Videntium Picta v2.45



Horloge SDL



SnapIT v1.5



GrafX2 v2.5.1960



Omanko v1.10



Paste Quick v0.41



InstallerLG v1.0.0beta2



FontTester v1.10



DiskImageGUI v52.34



DosDrivers IPC0 and IPC1



AutoActivate v1.11



ZapperNG v1.2



WBxCLI v0.6



KGBArchGUI v02



V.A.M.P. v2.30



NTFS3G 53.4



EXFAT v53.3



ViewLHA v07



Arlan v0.1



UnRAR v6.02



FrameBuild v.05



PaperBox v1.1



YAM v0.46



Simplemail v4.6



MCC_BetterString-11.36



MCC_NList-0.128



MCC_TextEditor-15.56



MCC_TheBar-26.22

Operating System:

New Zune Themes White, Gray colors



18 New Wanderer Themes (Backdrops, Skins Windows and Pointers)



4 OWB Themes



Wanderer Icons (File Directory "Detail")



New Disk Image Device Icons



Theme for FrameBuild v.05



New Zune Arc Icons images



New Def_Icon for Workbench



New Def_Icon for Simplemail



Update config Dopus4

Games:

Koules



Soliton



Tressette



Amifish

Demos:

Acidwarp



Jylam



BoingDemo



Hogwagen (snx)



[Meldung: 10. Okt. 2021, 08:48] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]