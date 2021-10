MorphOS: Adventure-Interpreter ScummVM 2.5.0

Pressemitteilung: Heute vor zwanzig Jahren, am 9. Oktober 2001, veröffentlichte Ludvig Strigeus die erste Revision des ScummVM-Codes, die Version 0.0.1 des Projekts. Die Zeit verging wie im Fluge, und im Schnelldurchlauf bis zum heutigen Tag veröffentlichen wir stolz ScummVM 2.5.0 "Heute vor zwanzig Jahren...".



Die Liste der Änderungen ist gewaltig.



Zunächst einmal ist dies die erste Version, die 2.5D-Spiele (fast 3D) unterstützt, dank der Fusion mit ResidualVM. Mit dieser Version kündigen wir Unterstützung für Grim Fandango, The Longest Journey und Myst 3: Exile an. Dies ist der Grund, warum wir in unserer Versionierung direkt auf 2.5 gesprungen sind. Bitte beachten Sie, dass diese Spiele derzeit nur von Desktop-Plattformen unterstützt werden und andere Plattformen je nach ihren Möglichkeiten später unterstützt werden können oder auch nicht.



Zusätzlich zu diesen 3 Spielen und Engines unterstützen wir offiziell 10 weitere neue Engines und Subengines, die die Kompatibilität mit den folgenden Spielen erhöhen: Little Big Adventure

Red Comrades 1: Save the Galaxy

Red Comrades 2: For the Great Justice

Transylvania

Crimson Crown

OO-Topos

Glulx interactive fiction games

Private Eye

AGS Games versions 2.5+

Nightlong: Union City Conspiracy

The Journeyman Project 2: Buried in Time

Crusader: No Remorse

L-ZONE

Spaceship Warlock Wir lieben lokalisierte Spieleveröffentlichungen und Versionen für mehrere Plattformen, daher haben wir mit dieser Version die Unterstützung für Lure of the Temptress Konami, Blue Force Spanisch, Ringworld Spanisch, Amazon: Guardians of Eden Spanisch, Mystery House Französisch, russische Übersetzungen von Sierra AGI Spielen, Elvira 1 Japanisch PC-98, Bargon Attack Russisch, Woodruff Russisch, Eye of the Beholder Japanisch Sega-CD, Legend of Kyrandia Hebräisch, Legend of Kyrandia 2 Hebräisch, Legend of Kyrandia 3 Vereinfachtes Chinesisch, Inherit the Earth PC-98 Japanisch, Gabriel Knight 1 Macintosh, Xeen Russisch verbessert, um nur einige zu nennen. Insbesondere werden jetzt auch die Macintosh s/w-Versionen von Loom und Indy 3 unterstützt.



Neben den neuen Spielen und Spielversionen bringt ScummVM 2.5.0 auch viele bemerkenswerte Verbesserungen und neue Funktionen. Wir haben eine umfassende Überarbeitung der Benutzeroberfläche abgeschlossen: Wir unterstützen jetzt überall Unicode-Zeichen. Die GUI passt sich auch an die hohen Auflösungen von HiDPI-Bildschirmen an. Die Nintendo DS-Portierung wurde erheblich überarbeitet. Wir haben GOG- und Steam-Achievements zu einer großen Anzahl von Wintermute-Spielen hinzugefügt und KeyMapper in weiteren Spielen aktiviert. Dank der Arbeit eines unserer GSoC-Studenten haben wir nun eine Option für Text-to-Speech zu den Spielen Sfinx, Soltys und The Griffon Legend hinzugefügt.



Sie finden all dies auf unserer Download-Seite für eine Reihe von Plattformen, oder lassen Sie den Autoupdater auf Macintosh und Windows anspringen.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Abenteuern, Rätseln und spannenden Reisen in RPG-Welten und hoffen, Sie in den nächsten Jahren wiederzusehen.



Übrigens, GOG.com bietet anlässlich der Veröffentlichung und unseres Jubiläums eine Sonderaktion an, bei der Sie viele ScummVM-unterstützte Spiele mit einem Rabatt kaufen können. (dr)



