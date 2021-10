16.Okt.2021









Kommerzielles Actionspiel: Turbo Tomato 1.10

Ende Juli hatte Bitmap Soft das kommerzielle Actionspiel veröffentlicht, in dem man mittels Bomben mutiertes Gemüse aus der Spielearena entfernen muss. Nun wurde ein Update auf die Version 1.10 veröffentlicht, das vor allem durch die Einführung verschiedener Schwierigkeitslevel 'SOFT' und 'SPICY' den Wünschen der Spieler Rechnung trägt. Die weiteren Änderungen im Detail: Andere Verbesserungen



Add "No Friendly Fire" trainer



Allow dead players to rejoin a 2P game (counts as using continue)



Show default and most recent level codes on select level screen



Limit damage taken from enemies exploding very close to the player



Debounce fire button on Continue screen



Allow more time to read text on introduction screens



Rebalance BONUS! letter probabilities to be more evenly spread



Fehlerbereinigungen





Fix data corruption when certain enemies die by friendly fire



Fix some enemies not exploding and dropping items when they should



Fix player energy bar not updating after large hits



Fix flashing of PUSH BUTTON message on Continue screen



Fix "Max Strength" trainer not activating when selected



Fix "Black Lagoon" creature movement getting stuck



Fix map glitch allowing entering a wall in "Waste Dump Sinister"



Fix spread and rendering glitches with Waste Drum radiation



Fix cosmetic glitches with decal tiles on some levels (dr)



