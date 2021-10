Das große AmigaPortal.de Gewinnspiel 2021

Jörg "Torque" Klopsch schreibt: "Heute startet das große Gewinnspiel auf AmigaPortal.de. Nur wer sich hier auf AmigaPortal.de registriert hat, kann auch einen der schönen Preise zu gewinnen. Vielen Dank an alle Sponsoren! Achso... das Gewinnspiel läuft 2 Wochen. Viel Glück!"



Und das sind die Preise: Amiga Forever 9 Plus Edition

C64 Forever 9 Plus Edition

AmiKit CF card for Vampire ODER AmiKit XE for Windows/Mac/Linux

Letzten 3 Ausgaben der Amiga Future inkl. der dazu gehörigen CoverCD (in deutsch oder englisch)

RESHOOT R (digitale Version)

The Secret of Monkey Island™: Special Edition - Steam Key

Indiana Jones® and the Fate of Atlantis™ - Steam Key

Sid Meier's Pirates! - Steam Key

Pizza Connection - Steam Key

Tales of Gorluth 2 (dr)



[Meldung: 19. Okt. 2021, 06:17] [Kommentare: 0]

