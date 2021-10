20.Okt.2021

Kurztest: Pythonumsetzung des Denkspiels 'Oil Worker'

Mitte Juli hatte der Entwickler Janne Peräaho eine Reihe von Pythonumsetzungen mit dem Spiel Space Invaders begonnen. Diese Reihe setzte er nun mit dem 2008 von Wil Alvarez veröffentlichten Spiel OilWorker als Umsetzung für AmigaOS 4.1 fort. Dabei optimierte er das Laden der Spieledaten, schaffte die Möglichkeit, den Highscore zurücksetzen zu können und fügte eine kleine Anleitung bei.





Ziel des Spieles ist es, eine Ölleitung von der Förderstelle zum Tank zu legen. Die dabei zu verwendenden Teile müssen im Spielfeld sinnvoll aneinandergelegt werden, wobei eine Mindestanzahl erreicht werden muss. In einer Vorschau am rechten oberen Rand sieht man die nächsten vier zu verarbeitenden Stücke für die Leitung. Passt eins gerade nicht an die begonnene Leitung (die Stücke können nicht gedreht werden), kann es irgendwo auf dem Spielfeld plaziert oder über ein bestehendes gebaut werden (für einen Abzug von 50 Dollar). Das Spiel bietet einfache, aber nette Hintergrundmusik und auch einzelne SFX.



Bei unserem kleinen Test lief 'Oil Worker' auf einem AmigaOne X5000 sehr flüssig und ohne Probleme. Mittels emuliertem AmigaOS 4.1 (WinUAE auf einem Intel 2.20 GHz Laptop) funktionierte das Spiel auch, allerding wurden nur 1-2 FPS erreicht, womit das Setzen der Teile noch halbwegs flüssig gelang. Allerdings dauerte die Zeit, in der das Öl aus der Erde an der oberen Quelle angelangte und dann durch die Leitung floss, unverhältnismäßig lange, wodurch das ganze nicht sinnvoll zu spielen war.



All jenen, die bei einem kleinen Spiel zwischendurch ihre grauen Zellen etwas anstrengen möchten, sei das Spiel unbedingt empfohlen. Allerdings ist zu testen, ob das Spiel auch unter schwächerer nativer Hardware (X1000, Sam-Boards) ebenso flüssig läuft bzw. mit einer schnelleren Emulation (aktueller PC) das Spiel dort sinnvoll zu nutzen ist. (dr)



