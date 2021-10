Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 4.11 (AmigaOS 3/4)

Das Open-Source-Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde auf Version 4.11 aktualisiert. Es beinhaltet die neuesten Root-Zertifikate und außerdem einige Verbesserungen. Die Änderungen im Einzelnen: Aktualisierung der Root-Zertifikate auf das neueste Mozilla-basierte Bundle von https://curl.se/docs/caextract.html vom 26.10.2021

Legacy-Entropie-Erzeugung ist jetzt auf OS3-Maschinen schneller, da die Verzögerungen, die durch die Verwendung des vblank-Timers verursacht werden, beseitigt wurden, wodurch AmiSSL normalerweise 2 Sekunden schneller initialisiert wird

Die Legacy-Entropie-Erzeugung wurde korrigiert, so dass nun korrekt ein Entropiefaktor von 4 verwendet wird, wie ursprünglich vorgesehen, was seit AmiSSL 4.3 nicht mehr möglich war.

Die Entropieerzeugung verwendet jetzt SHA-256 statt SHA-1

OS4-Speicherzuweisungen werden nun nicht mehr gesperrt

Probleme bei der Umleitung der Ausgabe des OpenSSL in eine Datei behoben

Erkennung von Strg-C-Unterbrechungen zum OpenSSL-Tool hinzugefügt

Für die OS4-Binärdateien werden --strip-unneeded-rel-relocs verwendet (dr)



[Meldung: 31. Okt. 2021, 11:27]

