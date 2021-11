Obligement-Webseite mit nun mehr als 7000 Artikeln

David Brunet schreibt: "Das Magazin Obligement ist seit 1997 in der Amiga-Szene aktiv. Neue Artikel aller Art werden regelmäßig auf der Website eingestellt. Und die Anzahl der Artikel hat nun die 7000er Marke überschritten! Um diese große Zahl zu feiern, sind die 6999e und 7000e veröffentlichten Artikel die Original-Reviews des Amiga 1000 PAL und NTSC.



Leider funktioniert die Übersetzungsmaschine der Webseite nicht mehr (danke Google :-(). Wir sind auf der Suche nach einer alternativen Lösung für unsere nicht französischsprachigen Leser.



Die folgenden Artikel wurden in den letzten zwei Monaten auf der Website des Amiga-Magazins Obligement hinzugefügt:



September/October 2021 news

Old articles from Joystick 29 to 32: News: Street Fighter 2 an eventful arrival, Interview with Thierry Magnaldi, Review of Ween The Prophecy, Review of Sim Life, Review of The Aquatic Games, News: Accolade in American time, Interview with David Braben, Review of The Carl Lewis Challenge, Review of Civilization, News: Silmarils' new products for summer 1992, Review of Winter Supersports 92, Review of G-LOC R360, etc.

Interview with Benoît Wiblé (crazy manager of Relec)

Review of Inviyya

File: Monkey Island, or how Ron Gilbert created an adventure game that didn't suck

File: What happen to Eyetech Group? (second part)

File: Amiga history, years 1984-2003 (update)

File: Zool Arcade

File: History of ERBE Software/Topo Soft

Hardware: Amiga 1000 PAL and Amiga 1000 NTSC

Programming: Introduction to MUI programming on MorphOS

Tutorial: Printing on AmigaOS 4 via GoogleCloudPrint

Special quiz about Xtreme Racing Wer etwas zum Magazin beitragen möchte, ist herzlich eingealden. Kontaktiert bitte David "Daff" Brunet für weitere Infos." ()



