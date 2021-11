06.Nov.2021









ModExplorer 3.8 FE für alle Amiga-Systeme

Wie der Autor Jörg Renkert auf seiner Homepage schreibt, ist der Sinn von ModPlayer nicht, einfach nur ein weiterer Audioplayer zu sein (davon gäbe es bereits ausreichend gute), mit dem man seine Musikarchive anhören kann. Stattdessen bietet er dem Nutzer Mods an, die er noch nie zuvor gehört hat. Dazu lädt ModExplorer wahllos Module aus dem Internet herunter (u.a. Aminet, Modland und modules.pl) und spielt sie ab. Auch diese Mods werden nicht dauerhaft gespeichert. ModExplorer erstellt stattdessen eine Playlist, die Internetlinks zu diesen Musikdateien enthält. So können diese später wieder abspielen.



Die neue Version 3.8 bietet nun auch ein visuelles Plugin, das die Stücke durch Muster und Equalizer grafisch darstellt. Ebenso hat der Autor als Gimmick ein kleines Trailblazer-Spiel integriert. Neben einigen Fehlerbereinigungen kann das Programm nun mit dem Joystick gesteuert werden.



Die Versionsbezeichnung hat den Appendix 'FE' erhalten, da nach Aussage des Autors ModExplorer alle Funktionswünsche der Nutzer und auch von ihm selbst nun beinhaltet. Deshalb wird dies die endgültige Version (FE, Final Edition) des ModExplorers sein. Fehlerbehebungen würden aber durchgeführt. Allerdings plane er eine spezielle Vertsion für 68k-Amigas, einige der Funktionen des ModExplorers diese Amigas bisher überfordern. (dr)



