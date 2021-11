Neues Preview-Video: Souverän Soccer

Daniel 'Daytona675x' Müßener (Wings Remastered, MiniGL4GL4ES, Tower 57) arbeitet an einem Fußballspiel in 3D-Optik mit dem Titel "Souverän Soccer" (amiga-news.de berichtete), das auf Standard Amiga 1200 und CD32 bei 50 Bildern pro Sekunde laufen soll.



Mittlerweile hat der Autor das 20. Preview-Video veröffentlicht, hier zwei Screenshots aus dem Video:





Einen Veröffentlichungstermin für das kommerzielle Projekt kann der Autor noch nicht nennen, da er nur hin und wieder etwas Zeit in dieses Projekt steckt. Die Zuschauer sind übrigens als Platzhalter temporär aus dem SNES-Spiel 'Super Soccer' entliehen. Zu den Hintergründen des Spiels schreibt der Entwickler folgendes:

"Als ich 1994 oder so in Ecuador lebte, waren mein Freund Patricio Maldo und ich so ziemlich die einzigen Amiga-Benutzer in der Gegend, alle anderen waren mit PCs beschäftigt. Daher war die Softwareversorgung ziemlich schlecht und wir mussten normalerweise bis zur nächsten Reise nach Deutschland warten, um uns einzudecken.



Obwohl ich eigentlich Fußball hasse, verbrachten wir beide Stunden über Stunden mit den Fußball-Management-Simulationen "Starbyte Super Soccer" und "Bundesliga Manager Pro" (und er schlug mich ständig ;) ). Unser Urteil war eindeutig: Starbyte hatte die interessanteren Features, während der Bundesliga Manager mit seinen tollen Torsequenzen die bessere Präsentation hatte.



Was wir wollten, war eine Mischung aus beidem, also begann ich mit dem Programmieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Patricio war, der auf den Namen "Souverän!" kam.



Damals benutzte ich GFA Basic auf meinem A500 mit 1MB. Zu der Zeit war es ziemlich cool, hatte viele fortgeschrittene Funktionen, aber der Hauptgrund, es zu benutzen, war: Ich hatte einfach nichts anderes ;)



Für die Torszenen habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen: SNES Super Formation Soccer-ähnliche 3D-Ansicht! Ich hatte das in einer Ausgabe des deutschen Spielemagazins "VideoGames" gesehen, ich benutze diese Magazine oft zur Inspiration. Nun, es war natürlich nicht bildschirmfüllend, beschränkt auf 4 Farben (IIRC), bestehend aus etwa 10 vorberechneten Basisbildern (dank DeluxePaint's 3D-Funktionen) und Parallaxen-Scrolling-Blöcken von 5 Pixelreihen oder so. War eigentlich trotzdem ziemlich cool :)



Leider stieß ich irgendwann auf RAM-Beschränkungen, IIRC war es ein Problem mit GFA Basic selbst, so etwas wie keine Arrays mehr verfügbar oder so, also starb das Projekt, als es schon ziemlich fortgeschritten war. Das hier ist also eine Hommage an dieses Projekt von vor ~25 Jahren :)" (dr)



[Meldung: 09. Nov. 2021, 06:23] [Kommentare: 2 - 09. Nov. 2021, 14:08]

