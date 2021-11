MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.0

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat heute Version 1.0 seines E-Mail-Programms Iris veröffentlicht und damit den Betastatus beendet. Aus diesem Anlass hat der Autor ein separates Statement veröffentlicht:



"Nach etwa 5 Jahren Entwicklungszeit steht nun die erste Nicht-Beta-Version von Iris zum Download bereit!



Iris ist der fortschrittlichste und modernste Mail-Client unter allen auf MorphOS und Amiga verfügbaren Clients. Es ist der einzige Client, der OAuth2 für GMail, Yahoo und Outlook unterstützt. Es ist der einzige Client, der dank eines abgespeckten WebKit die vollständige HTML-Anzeige und Bearbeitung von E-Mails unterstützt. Iris ist die Anwendung, die zahllose Innovationen in anderen Teilen des Betriebssystems ausgelöst hat, einschließlich der Einführung von ObjectiveC-Unterstützung und Unicode-Unterstützung in MUI.



Das Erreichen der Version 1.0 wäre ohne die Unterstützung aller Betatester, Übersetzer und Benutzer, die entweder für das Projekt gespendet oder mir Fehlerberichte und Protokolle geschickt haben, nicht möglich gewesen. Ich möchte auch Christoph Poelzl von https://rms-communications.ch für all seine Beiträge hervorheben und dafür, dass er mich dazu gedrängt hat, Funktionen hinzuzufügen, die seinen geschäftlichen Anwendungsfällen entsprechen. Ohne Ihren Beitrag wäre Iris nicht das geworden, was es jetzt ist. Ich danke Ihnen!



Es gibt noch eine lange TODO für Iris, also halten Sie Ausschau nach zukünftigen Updates."



Zu den Neuerungen der Version 1.0 zählt die lange ersehnte Suche nach Stichworten im E-Mail Text.



Für Rückmeldungen an den Autor kann die entsprechende MorphZone-Diskussion zum Thema genutzt werden. (dr)



