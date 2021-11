MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.0

Nach rund fünf Jahren Entwicklungszeit hat mit Iris das fortgeschrittenste E-Mail-Programm im Amiga-Bereich heute den Status einer Betaversion verlassen. Als einziges unter jenen unterstützt es OAuth2 zur Nutzung von GMail, Yahoo und Outlook sowie volle HTML-Unterstützung für das Anzeigen und Bearbeiten von E-Mails durch die Integration einer abgespeckten Version von WebKit. Als Nebeneffekt bescherte es MorphOS Neuerungen wie die Unterstützung von ObjectiveC oder Unicode durch MUI.



Anlässlich der Veröffentlichung der Version 1.0 dankt Jacek 'jacadcaps' Piszczek allen Betatestern und Übersetzern sowie allen Anwendern, die ihm mit Spenden und Fehlermeldungen geholfen haben.



Die jüngsten Änderungen im einzelnen: Implemented IMAP SEARCH in libvmime, enabling email body text search in Iris

Implemented editing of received emails (which will then be reuploaded to the IMAP server)

Improved the spell checking code which often left correct words hilighted left of an apostrophe

Rewritten search token parsing code

Worked around display issues with email sent by broken clients (containing html/body tags and then containing more text after html closing tag)

Fixed a crash when replying to a message without an ID Download: iris.lha (35 MB) (snx)



