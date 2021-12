23.Dez.2021

Audiowiedergabe: AmigaAMP 3.30 veröffentlicht

Thomas Wenzel schreibt: Frohe Weihnachten und guten Rutsch! :)

Bevor es in die Festtage geht, möchte ich gerne noch den aktuellen Stand von AmigaAMP veröffentlichen.



Fehlerbehebungen:

Pulldownmenüs lassen sich jetzt aus jedem der ReAction-Fenster erreichen

Wenn ein Albumcover per Datatype nicht aus dem Speicher geladen werden kann, wird automatisch dafür eine temporäre Datei angelegt

Stationsname aus den Metadaten eines Webradio-Senders wird jetzt wieder im Playlist Fenster angezeigt

Bis zu zehn Verbindungsversuche bei temporär nicht verfügbaren Streams

Behandlung von ID3v2-Tags in FLAC-Dateien

Laden/Hinzufügen ganzer Verzeichnisse verbessert

Zustandsanzeige der EQ- und Playlisten-Knöpfe beim Programmstart im Skin-Modus repariert

Server Name Indication für SSL Verbindungen ergänzt Neue Features: Automatischer Fallback von MHI auf AHI, wenn unkomprimierte Audiodateien oder Tracker Modules gespielt werden sollen (68k Version)

Mehrfachauswahl in der Playliste im ReAction-Modus

Fenster fixieren direkt über Menüeintrag

Popupmenü für den Hinzufügen-Knopf im ReAction-Playlist-Fenster

ARexx-Makro-Unterstützung. Makro-Dateinamen müssen auf .rexx enden und als erste Zeile "/* AmigaAMP ARexx Macro */" haben

Unterstützung von Fredrik Wikstroms 32-bit-PNG-Image-BOOPSI-Klasse für bessere Darstellung von AISS Bildern (68k Version)

Automatische Ergänzung des zu speichernden Playlistnamens um .pls Viel Spaß und bleibt gesund! (snx)



