26.Dez.2021

Arcade-Spiel 'Jump!': Kurztest der Alphaversion

Der polnische Entwickler Markus Duda ist gerade dabei, seiner ursprünglich für den Atari geschriebenen Yoomph-Umsetzung für den Amiga den letzten Feinschliff zu geben (amiga-news.de berichtete). Im nunmehr Jump! getauften Spiel muss man sich mittels eines springenden Amigaballs in einem dreidimensionalen Tunnel fortbewegen und dabei diverse (Bonus)Flächen treffen (Vorschau-Video). Als Zielplattform ist ein Amiga 1200 mit 8 MB FastRAM angegeben. Das fertige Spiel soll die folgenden Features aufweisen: 28 Level

5 Musikstücke

Auflösung von 320x256 mit 256 Farben

Spiel kann mit Joystick oder Tastatur gespielt werden

Wir durften freundlicherweise die Alphaversion des Spiels antesten. Dabei verwendeten wir, wie angegeben, einen A1200 (ohne Turbokarte) mit 8MB FastRAM. Auf einem mit allerlei Icons und ggf. Hintergrundbildern bestückten Workbenchscreen konnte man das Spiel allerdings nicht starten, da 2MB Chip-RAM zwingend werden benötigt. Im Zweifelsfall ohne Startup-Sequence booten. Der Spieler wird mit einer lässigen, futuristischen Musik und folgendem Startbild begrüßt:





Bei den Steuerungsoptionen muss man sich nicht ewig aufhalten, übersichtlich und klar:





Da man nicht genau weiß, was einen erwartet, lieber auf Nummer sicher gehen und den leichten Modus ausgewählt...:





Los gehts! Und schon der Beginn macht Laune: Der Tunnel nähert sich von einiger Entfernung, man wird in das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes hineingezogen. Was durch die nun einsetzende dramatischere Musik unterstützt wird:





Die Aufgabe ist vermeintlich simpel: Die orangefarbenen Kacheln treffen und bei dieser Jagd in keine Löcher oder fehlenden Reihen fallen, andernfalls ist man in den Weiten des Weltalls verschwunden...:





Springt man auf Kacheln mit einem Pfeil, so kann man diese gefährlichen Stellen überspringen. Obacht ist allerdings geboten, da sich die komplette Röhre immer wieder etwas dreht. Wirklich verrückt und absolut außergewöhnlich wird es, wenn in der Mitte des ersten Levels der Ball seitlich und 'kopfüber' am Rand der Röhre auf Kurs gehalten werden muss. Absolut genial:





Man mag es nicht glauben: Der erste Level wurde gemeistert. Ja, uch wei0, im leuchten Modus. Hier muss man angenehmerweise nicht alle orangefarbenen Kacheln treffen, sondern darf zehn verpassen. Einen Blick wollen wir aber noch auf den zweiten Level werfen, der es gleich am Anfang in sich hat: Mehrmals wird einem sofort nach wenigen Sekunden 'You died!' vor die Nase gehalten. Wieso das denn?





Ahhh, da gibt es Kacheln mit Löchern und noch gemeiner: Angebrochene Kacheln...



Mich hat das Spiel total gefesselt und in seinen Bann gezogen. Sollte es einen Zwei-Spieler-Modus geben, dann sehe ich mich schon wie in guten alten Zeiten stundenlang mit einem Kumpel vor dem Amiga 1200 sitzend a la 'Pinball Dreams' abwechselnd auf die Punktejagd gehen.



Das Spiel kann unter dem Titellink als digitale Variante für 29 Euro oder als 'Boxed Version' für 45 Euro zuzüglich Versand (abhängig von der Zielregion) vorbestellt werden. (dr)



[Meldung: 26. Dez. 2021, 08:27]

