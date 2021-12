RTG-Treiber: P96 V3.2.1 veröffentlicht

Jens Schönfeld (individual Computers) schreibt:

"Pünktlich zu Weihnachten haben wir P96 V3.2.0 herausgegeben. Nun haben sich noch ein paar kleine Änderungen ergeben, die erst mit der Vielzahl an Kunden aufgefallen sind, die P96 in einer extrem großen Vielfalt von Konfigurationen einsetzen. Fehler die in unserem Supportforum mitgeteilt wurden, haben wir sofort gelöst. Das Update ist bereits im Shopsystem eingepflegt, so dass jeder neue Download die aktuelle Version ausliefert.



Diesmal ist die Liste der Änderungen sehr umfangreich - zu umfangreich um sie zu übersetzen. Die größten Änderungen haben sich im Bereich der Blitter-Emulation ergeben, aber auch ältere Karten konnten über einen Software-Trick dazu überredet werden, ein Hardware-Sprite als Mauszeiger zu verwenden, was spürbaren Geschwindigkeitsgewinn bringt. Die größte Änderung ist möglicherweise, dass die ZZ9000 mit ihrem dual-palette Feature unterstützt wird, so dass screen dragging ohne Farbartefakte möglich ist."



Die detaillierte Liste der Änderungen ist im Support-Forum verfügbar. (dr)



[Meldung: 28. Dez. 2021, 07:50] [Kommentare: 0]

