AmigaOS 4: Web-Browser Odyssey 1.23 r5 RC1

Mitte 2020 hatte Roman 'kas1e' Kargin die letzte Betaversion seiner AmigaOS 4-Portierung des Web-Browsers Odyssey zur Verfügung gestellt. Jetzt hat er den ersten Releasekandidaten (RC) für die Version 1.23 r5 veröffentlicht und führt dazu folgendes aus:



"Der Neuaufbau erfolgte mit dem neuesten GCC 11.1 und dem neuesten OS4 SDk (also neues MUI, DOS, EXec, pthreads und co). Eines der positiven Ergebnisse ist, dass sich die Binärdatei um 3MB verkleinert hat (60MB statt 63MB). Es gibt ein neues YouTube-Skript von den MorphOS-Entwicklern (ASiegel), damit der beschleunigte Videoplayer mit dem geänderten YouTube funktioniert. Dazu sind folgende Schritte notwendig: Löschen Sie in Ihren Skripten Youtube Fullscreen Fix und Youtube HTML5 Converter. Starten Sie Odyssey neu und fügen Sie die neuen Skripte hinzu (so dass die erlaubten Seiten neu sind)

Fügen Sie zu den URL-Einstellungen http://youtube.com hinzu und verwenden Sie Ipad 13.2.3 für das Spoofing. So wird immer auf die mobile Version umgeschaltet.

Wenn Sie jetzt auf ein beliebiges Video klicken, erscheint im rechten/unteren Bereich ein Feld, mit dem Sie das Video erweitern können: Wenn Sie darauf klicken, wird unser beschleunigter Media Player wieder angezeigt." Die Änderungen dieser Version im Überblick: Updated curl-ca-bundle.crt (https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem , 26 Oct 2021)

Updated to Curl 7.80.0 (10th of November 2021)

Updated to OpenSSL 1.1.1m (14-Dec-2021) (thanks MickJT for tips)

Updated to SQLite 3.34.0 (2020-12-01) instead of old v3.7.5 (2011-02-01). Port done by Steffen Gutmann

Updated to libFreeType2 2.11.1 (02-Dec-2021)

Updated to libXML2 2.9.12 (13-May-2021)

Updated to libWebP v1.2.2-rc1 (18-Dec-2021) (dr)



[Meldung: 02. Jan. 2022, 12:31] [Kommentare: 1 - 02. Jan. 2022, 17:41]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]