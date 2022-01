22.Jan.2022









Motorola68k-Emulation: Statusupdate zu Emu68

Der Entwickler Michal Schulz liefert auf seiner Patreon-Seite regelmäßig Hintergrundinformationen und Statusupdates zu seiner Motorola68K-Emulation Emu68 für die ARM-Architektur. In seinem gestrigen Eintrag berichtet er von uns stichpunktartig zusammengefasst folgendes:

Videotreiber

funktioniert jetzt ordnungsgemäß, ohne Probleme mit dem Cache



hat immer noch keine Beschleunigung, so dass alles direkt von m68k erledigt wird



SD-Karten-Treiber

für die Verwendung von WiFi wird statt der SDHC-Schnittstelle nun SDHOST verwendet



schneller als SDHC; anfänglich Datenverluste, jetzt brauchbar



je nach Hardware-Einrichtung (microSD-Extender, Stecker, Staub oder Korrosion an den SD-Steckern) kann der Kartentakt von 50 MHz auf überdurchschnittliche 100 MHz erhöht werden, was Geschwindigkeiten von bis zu 31 MB/s ermöglicht; im PIO-Modus, der vollständig von m68k gesteuert wird



EmuControl

Tool mit GUI, das es erlaubt, die meisten wichtigen Parameter von JIT on the fly zu ändern



erlaubt ebenso eine Art "Fake"-Cache-Flushes, bei denen kompilierte Einheiten speziell als potentiell defekt markiert werden. Bevor sie erneut ausgeführt werden, werden sie mit einer Prüfsumme versehen, um sicherzustellen, dass der m68k-Code seit dem letzten Mal nicht verändert wurde



Anzeige der Live-Parameter wie den JIT-Cache-Status (Belegung, Anzahl der Einheiten, Cache-Misses pro Sekunde)



Fehlerbehebungen

Fehlerbehebungen der JIT-Übersetzungs-Engine



führte zu einer Modifikation von Toni Wilens cputest-Tool



dadurch konnten weitere Fehler gefunden und behoben werden, wodurch nun z.B. HippoPlayer und viele 3D-Spiele funktionieren/li>





Dokumentation

wurde mehrmals gebeten, eine Dokumentation über Emu68 zu erstellen



WiP-Sammlung von Informationen



Tutorials: Bislang Beschreibung, wie man eine SD-Karte für Emu68 vorbereitet, die unter AmigaOS als Festplatte verwendet wird und wie man RTG einrichtet Schließlich berichtet der Autor noch, dass sich er und seine ganze Familie mit SARS-nCOV infiziert hätten. Da alle geimpft waren, bestünde kein schwerer Krankheitsverlauf, aber es sei auch nicht nur eine Erkältung. Er ruhe sich im Moment viel aus. (dr)



