AmiTube 0.8: YouTube-Client für 68k-Amigas

Marcus 'ALB42' Sackrows AmiTube ermöglicht es, sich YouTube-Videos auf einem 68k-Amiga anzusehen. Dafür werden diese in Commodores CDXL-Format umgewandelt und heruntergeladen (Video).



Heute wurde die neue Version 0.8 veröffentlicht, die eine verbesserte Downloadgeschwindigkeit bietet und viele Fehler korrigiert. Außerdem gibt es jetzt eine AmigaGuide-Hilfe. Die Änderungen im Detail: Höhere Downloadgeschwindigkeit

Fehler gefixt der Download Geschwindigkeitsanzeige

Fehler gefixt falsches Film Verzeichnis

Fehler gefixt wenn ein icon geladen wird während ein Download läuft

Fehler gefixt wenn ein Download gestartet wird während noch ein anderer läuft

Fehler gefixt Zwischenablage

sortieren der List nach Name, Dauer oder Größe

Möglichkeit für einen Filerequester bei jedem Download

Italienische und Polnische Übersetzung hinzugefügt

alternative farbenfrohere Piktogramme für AmiTube und Verzeichnis

AmigaGuide Hilfe (drücke Help Taste in AmiTube um Hilfe aufzurufen) Die aktuelle Version kann von der AmiTube-Webseite heruntergeladen oder über den Update-Check in AmiTube installiert werden.



Es ist zu beachten, dass die Konversion auf dem privaten Server des Entwicklers durchgeführt wird, sodass eine Beschränkung auf wenige und kurze Videos erbeten wird. Weiterhin soll das Programm nicht weiterverbreitet, sondern stets nur unter dem Titellink heruntergeladen werden. (dr)



[Meldung: 29. Jan. 2022, 19:33] [Kommentare: 0]

