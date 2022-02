01.Feb.2022

AmigaOS 4.1: CompareDirs vergleicht Verzeichnisse

Mit CompareDirs kann die Verzeichnisstruktur von zwei Verzeichnissen verglichen werden, inklusive aller Dateien. Im Ergebnisfenster werden die Dateien mit Größe und Datum angegeben. Alexandre Balabans Werkzeug kann entweder von der Shell oder per Reaction-GUI gesteuert werden.



Änderungen gegenüber der vorherigen Version: Fehlerhafte Anzeige der Dateigröße in der GUI beim Kopieren von Dateien behoben

Übersetzung der deutschen Anleitung und Katalog von Helmut Haake

Eintragsaktualisierung nach Kontextmenüoperation hinzugefügt (Elwood)

Fehlerhaftes Copyright-Jahr im Info-Dialog behoben (Corto)

Tippfehler in der französischen Übersetzung im Info-Dialog behoben (Corto)

Möglichkeit hinzugefügt, Datei in WB anzuzeigen (Origin, Issue#50)

Unterstützung für Icon Drop im neuen Vergleichsfenster hinzugefügt

Möglicher Absturz im Code für den neuen Vergleich aufgrund eines zufälligen Speicherzugriff (dr)



