Interview: Der Entwickler Alain Fontanin (ASE 2019)

Das französischen Amiga-Magazin Obligement hat, unterstützt von Amiga-News.de, den französischen Entwickler Alain Fontanin interviewt, über dessen Texteditor Amiga Source Editor (ASE) wir hier ebenso regelmäßig ausführlich berichten:



Hallo Alain, könnten Sie sich bitte unseren Lesern vorstellen?



Hallo, mein Name ist Alain Fontanin und ich bin 53 Jahre alt. Zu Beginn meiner Karriere war ich Entwickler für große Systeme, PC und ein bisschen Amiga. Später habe ich mich auf Serverinfrastrukturen und Verzeichnisse konzentriert. Derzeit bin ich als Pre-Sales Manager und Key Account Manager in der Vertriebsabteilung eines Pariser IT-Unternehmens tätig.



Ich bin ein Fan von Technik, Geschichte, Musik (Jazz, Blues und Rock), Reisen, Rugby und der Formel 1. Ich liebe es, diese Leidenschaften zu vermischen: Ich reise zum Beispiel nach Shanghai zum F1-Grand-Prix, besuche China und dort ein Konzert der Stones! Ansonsten mag ich Kunst, Design und lese viel. Für den Körper gehe ich täglich laufen und/oder Fahrrad fahren.



Wann und wie haben Sie den Amiga entdeckt?



Ich kam Anfang 1988 zum ersten Mal mit dem Amiga in Berührung. Ich war Student und eine Firma suchte für ihren Computerausstellungsraum einen Computerverkäufer, der in Teilzeit arbeiten konnte. Ich bekam den Job und dort, in diesem Ausstellungsraum zwischen IBM-PCs und Laserdruckern, entdeckte ich den Amiga 500 und den Amiga 2000. Der Amiga 500 war an einen Audioverstärker und einen Sony-Fernseher angeschlossen und spielte die Demo "Scroll Surprise" der Gruppe BS1 mit dem berühmten Sample "Pump Up the Volume" von MARRS ab. Der Amiga 2000 befand sich im Postproduktionsmodus mit einem Genlock, einer Kamera und einem Sublimationsdrucker.



Was waren Ihre verschiedenen Amiga-Konfigurationen in der Vergangenheit und was verwenden Sie derzeit?



1988 einen Amiga 500, mit einer Speichererweiterung von 512 KB, einem externen Diskettenlaufwerk und einem 1084S-Bildschirm. Auf diesem Rechner entwickelte ich den Amiga Source Editor. Im Ausstellungsraum hatte ich einen aufgerüsteten Amiga 2000, der unter anderem mit einer PC-Karte ausgestattet war.



1992 kaufte ich einen Amiga 600, da ich unter der Woche in Paris und am Wochenende in Isère war und er praktisch zu transportieren war (ohne Netzteil). Ausgestattet mit 2 MB Chip-Speicher, 4 MB Fast-Speicher über PCMCIA und einer 20-MB-Festplatte.



Seit dieser Zeit besitze ich keinen Amiga mehr. Ich benutze die Emulatoren FS-UAE auf dem Mac und Amiga Forever auf dem PC.



Amiga-Nutzer in Frankreich (und der Welt) haben Sie in Amiga News 42 im Januar 1992 mit einem Test Ihres Texteditors Amiga Source Éditeur entdeckt. Können Sie uns etwas über die Geschichte dieser ersten Versionen des Amiga Source Editors erzählen?



Ich begann 1989 mit der Entwicklung von ASE, es wurde 1990 veröffentlicht und war als Freeware bei den wichtigsten französischen Distributoren erhältlich. Es wurde in Lattice C 4 entwickelt, ich war zu dieser Zeit in der Ausbildung zum Großsystementwickler (COBOL, CICS, DB2, REXX und PACBASE). Der Start von ASE war kompliziert, da ich ein C-Anfänger war (ich hatte in der Schule ein wenig damit herumexperimentiert: Turbo C) und ohne Internet war es schwierig, alle Informationen zu bekommen, um das Amiga-System zu verstehen (Intuition, DOS, Exec, Graphics, etc.). Die Fred Fish Collection war eine große Hilfe.



Als Xavier Leclerc (Autor von The Master Virus Killer) mich kontaktierte, um einen Artikel zu schreiben, war ich gerade dabei, die Version 1.2 zu programmieren (2.0 wäre aufgrund der großen Änderungen besser gewesen). Die Version 1.2 und später 1.25 wurde als Shareware bei FDS veröffentlicht. ASE war eingeschränkt, da man nur ein Dokument bearbeiten konnte. ASE 1.0 war schlecht an die Workbench 2.0 angepasst, ASE 1.2 korrigierte dies, es gab einige interessante Funktionen : MemoData (Datenbank), Taschenrechner, Formatierung von C-Code, Kompilieren aus ASE heraus, etc.



Ich beschloss, die Entwicklung von ASE einzustellen und neu zu starten, für einen leistungsfähigeren Texteditor (insbesondere Multi-Dokumenten) namens ExED: The Express Editor! ExED wurde nie veröffentlicht, ich stoppte die Entwicklung bei Version 0.2 (die bereits leistungsfähiger als ASE 1.25 war), da ich vom Leben und dem Ende von Commodore "eingeholt" wurde. Außerdem benutzte ich im Büro einen großen PC, der viel leistungsfähiger war als mein A600.



Haben Sie nach der Veröffentlichung des Artikels Rückmeldungen von Benutzern erhalten? Falls ja, in welcher Art und Weise?



Nach dem Artikel erhielt ich etwa 100 Briefe von Amiga-Nutzern, die mich zu meiner Arbeit beglückwünschten und mir Weiterentwicklungen vorschlugen. Ab und zu gab es sogar einen Geldschein (20 oder 50 FF), um mir zu danken. Ich tauschte mich oft mit Herrn Bruce Lepper von A-News aus, dem ich angeboten hatte, eine Artikelserie über ARexx zu schreiben (ich war ein erfahrener REXX-Entwickler auf IBM-Großsystemen). Leider war ich so schlecht in der Rechtschreibung, dass die Artikel an (wenn ich mich recht erinnere) den hervorragenden Cedric Beust gingen.



Warum haben Sie im Jahr 2019, also 30 Jahre später, die Entwicklung Ihres Texteditors wieder aufgenommen?



Im Jahr 2018 war ich 50 Jahre alt und versuchte, mein halbes Jahrhundert auf der Erde Revue passieren zu lassen. Ich dachte wieder an den Amiga, installierte einen Emulator, holte mir ein paar ADFs von Spielen und Demos, die ich damals genossen hatte. Ich sah mir die Dokumentation Viva Amiga an, die mich in ihren Bann zog! Da ich auf der Mac-Seite nichts mehr entwickelte, beschloss ich schnell, die Entwicklung von ASE mit dem Namen ASE2019 wieder aufzunehmen und es so zu machen wie 1991! Ich fing wieder wie damals an und begann mit einem Textvisualisierer : AView2019. Ich sammelte viele Informationen über den Amiga mittels Obligement (ich liebe die Geschichte des Amiga), AmigaFrance.com und Amiga-News.de (ich stehe in regelmäßigem Kontakt mit einem Redakteur, der nicht nur Artikel über ASE2019 für seine Landsleute schreibt, sondern auch die deutsche Lokalisierung vorgenommen hat).



Haben Sie dabei an den Quellcode von ASE v1.25 angeknüpft?



Nein, leider habe ich den Quellcode von ASE nicht mehr, mit Ausnahme des Managers für verkettete Listen (GLC), der 1992 in "Le Petit Amiga Illustré" von Xavier Leclercq veröffentlicht worden war. Da ich die Quellen verloren habe, habe ich auch die Vertriebsdisketten von ASE verloren. Ich bin auf der Suche nach ASE 1.2, das bei FDS vertrieben wird (SH-Nummer 1064).



Wie schwer ist es, nach 30 Jahren wieder mit der Programmierung am Amiga zu beginnen? Welche Dinge sind für die Entwicklung immer noch mühsam und welche haben sich verbessert?



Ich war überrascht, so viele verfügbare Informationen und Beispiele im Internet zu finden, um wieder in die C-Entwicklung auf dem Amiga einzusteigen. Damals war das noch viel komplizierter: Man musste Zugang zu Büchern und Quellen haben, die von der Community und Commodore Amiga zur Verfügung gestellt wurden. Andererseits hatte ich vergessen, dass man in C viel selbst zusammenbasteln muss, weil es nicht den Komfort anderer Sprachen bietet!



Ich stehe auch in Kontakt mit Entwicklern und erfahrenen Amiga-Nutzern aus Frankreich, Deutschland, Italien und England, die mir helfen, ASE2019 zu verbessern und als Entwickler Fortschritte zu machen. Ein großes Dankeschön an sie.



Was sind Ihrer Meinung nach die Stärken und Schwächen der aktuellen Version des Amiga Source Editors im Vergleich zu anderen Amiga-Texteditoren?



Es ist schwer zu antworten. Die Version 1.90 enthält eine mehrstufige "Rückgängig"-Funktion, dies entspricht der Haupterwartung der Amiga-Nutzer, die mich kontaktiert haben, um sich über ASE2019 auszutauschen. Die Engine des Texteditors ist verbesserungswürdig, insbesondere die Textauswahl. ASE2019 ist dokumentenübergreifend, verfügt über einen ARexx-Port, die Möglichkeit, Makros aufzuzeichnen, Funktionen zur Textumwandlung und einen Einzugsmechanismus: ASE2019 wird nur einmal in den Speicher geladen. Es fehlt die Möglichkeit, Text ein- und auszuklappen (das steht in der Roadmap 2022).



Welche neuen Funktionen können wir in den nächsten Versionen erwarten?



Die Roadmap 2022 umfasst neben der Verbesserung der Engine das Falten/Entfalten von Text, die Verbesserung des Suchfensters und die Verwaltung von Sitzungen/Projekten.



Auch wenn er bereits auf AmigaOS 4 und MorphOS läuft, planen Sie, Ihren Texteditor nativ auf diese Betriebssysteme zu portieren?



Für mich ist die "klassische" Version nur ein Schritt. Ich möchte die Engine und die Funktionalität vollständig isolieren, um sie leicht auf AmigaOS 4, MorphOS und auch Linux portieren zu können. Ich werde von SAS/C auf einen Compiler wie GCC umsteigen müssen.



Haben Sie jemals daran gedacht (damals oder heute), den Amiga Source Editor als Shareware oder sogar als kommerzielles Produkt zu realisieren?



ASE 1.2 wurde als Shareware bei FDS angeboten. Eine kommerzielle Version ist kompliziert und erfordert ein außergewöhnliches Produkt. Ich bin mir nicht sicher, ob die kommerzielle Version von AZur (ein großartiger Verlag) funktioniert hat.



Welche Software und Hardware verwenden Sie zum Entwickeln?



Eine virtuelle FS-UAE-Maschine auf einem MacBook Pro: ein A4000/040 unter AmigaOS 3.9 mit SAS/C 6.58, GitHub auf der Mac-Seite und einigen Tools wie Enforcer, Fortify, PackMaster, Directory Opus, MagicWB, Scout, ProTracker, etc.



Anfang der 1990er Jahre hatten Sie den Plan, einen COBOL-Compiler für den Amiga zu schreiben. Wurde dies verwirklicht?



Das ist völlig an mir vorbeigegangen! Außerdem glaube ich nicht, dass ich über die Fähigkeiten verfüge, einen Compiler zu entwickeln. "Wir waren jung und übermütig ...".



Haben Sie noch andere Projekte, die sich auf den Amiga beziehen? Vielleicht ein Spiel oder eine neue Version Ihres Textanzeigers AView, den Sie ebenfalls vor 30 Jahren begonnen hatten zu entwickeln?



AView2019 war im Vorfeld von ASE2019 ein Testprojekt von mir. Auf dem Amiga möchte ich eine Konjugationshilfe entwickeln. Eine residente Anwendung, die über eine Tastenfolge aufgerufen wird und sich auf eine SQLite-Datenbank stützt (ich habe gesehen, dass SQLite auf den Amiga portiert wurde). Ich verwende SQLite häufig, wenn ich auf Mac oder Windows entwickle.



Können Sie uns "MacInfos" kurz vorstellen? Entwickeln Sie weiterhin für macOS?



Ein schöner Übergang. "MacInfos" ist eine Mac-Anwendung, deren Entwicklung aufgrund der Umstellung von macOS auf volle 64-Bit eingestellt wurde, und leider verwendete ich ein FrameWork, das in 32-Bit unumgänglich war. Außerdem hat Apple den Lieferprozess einer Anwendung mit der "Notarisierung" verkompliziert, die es erforderlich macht, den Code anzupassen und ihn vor der Freigabe an Apple zu senden. Kurz gesagt, zu mühsam, wenn man nicht die Entwicklungswerkzeuge von Apple verwendet.



MacInfos war eine schöne Anwendung, mit der man seinen Computer überwachen konnte: Hardware und Konfiguration. Den Status zu speichern und ihn im Laufe der Zeit verfolgen zu können (Beispiel: Batteriestatus). Um sicherzustellen, dass die wichtigsten Malware-Programme nicht auf dem Computer vorhanden sind, um herauszufinden, warum ein Laufwerk voll ist, warum die Prozessorlast hoch ist, um Netzwerkeinstellungen zu überprüfen, um viele Informationen über den Prozessor zu erhalten usw. Ich habe es genossen, fünf Jahre lang die Entwicklung zu leiten.



Was sind Ihre Lieblingsspiele, -anwendungen und -aktivitäten auf dem Amiga?



Wie damals liebe ich es, auf dem Amiga zu spielen (F/A-18 Interceptor, Nitro, Hybris, Sword Of Sodan, Battle Squadron, Stunt Car Racer, die "Sims", Dune, Turrican, Wings, Silkworm, Shadow Of The Beast, Test Drive usw.), Musik zu hören und Demos anzusehen: das YouTube der damaligen Zeit auf dem Amiga! Im Übrigen entwickle ich hauptsächlich auf dem Amiga.



Warum haben Sie die lateinische Redewendung "fluctuat nec mergitur" für Ihre Webseite gewählt? Es bedeutet "Er wird von den Wellen geschlagen, aber er geht nicht unter", Es kann auch den Amiga definieren, der nach vielen Stürmen immer noch am Leben ist. :-)



Es geht für uns Pariser darum, sich an das zu erinnern, was 2015 geschehen ist.



Was halten Sie von der Wiederaufnahme der Entwicklung von AmigaOS 68k? Was halten Sie von den Streitigkeiten zwischen Cloanto und Hyperion über das Betriebssystem?



Um auf den vorherigen Punkt zurückzukommen: Als Geschichts- und Tech-Fan kann ich mich nur für die Erhaltung der Computertechnik einsetzen. Ich bin immer noch total erstaunt, was für den Amiga erreicht wurde, und ich erlebe es jeden Tag: Ich starte einen Amiga 4000, starte einen Texteditor, codiere, kompiliere und teste das Ergebnis. Ich bin mir nicht sicher, ob die Technologie von 2020 auch noch in 30 Jahren einsetzbar ist, aufgrund der Infrastruktur, die für die Ausführung einer Anwendung erforderlich ist, und der damit verbundenen Sicherheit (Beispiel: Zertifikate), ganz zu schweigen von der Technologie: Eine SSD hat nur eine begrenzte Lebensdauer. Viele talentierte Mitwirkende bemühen sich sogar darum, die Komponenten von AmigaOS weiterzuentwickeln. Heutzutage kann man mit Softwareverbesserungen und der Fähigkeit, leistungsstarke Hardware mit viel Speicher und großen Festplatten (physisch oder virtuell) zu haben, eine bessere Erfahrung mit dem Amiga machen.



Was die Rechtsstreitigkeiten betrifft, so ist dies meiner Meinung nach etwas, das seit dem Ende von Commodore im Jahr 1994 immer wieder auftritt, und du hast es auf deiner Obligement-Website wunderbar zusammengefasst. Es fällt mir schwer zu verstehen, was in diesem Streit vor sich geht. Ich für meinen Teil benutze eine offizielle Lizenz von Amiga Forever 9. Ich tausche mich regelmäßig mit meinem Freund Daniel Reimann aus, der auch AmigaOS 4 verwendet. Ich für meinen Teil schaffe es nicht, den Sprung zu wagen, mir AmigaOS4-Hardware zuzulegen. Mir fehlt wohl der Mut.



Was halten Sie vom Projekt Vampire und den Karten des Apollo-Teams?



Ich bin eher ein Software- als ein Hardware-Fan. Ich verstehe, dass die Erhaltung unserer Maschine auch durch diese Projekte erfolgt, die ich aus sehr, sehr großer Entfernung verfolge.



Wie ist Ihre Meinung zu den Amiga-Systemen der nächsten Generation (AmigaOS 4, MorphOS, AROS)?



Heutzutage ein anderes Betriebssystem als Linux, Windows oder macOS herauszubringen, ist etwas sehr Kompliziertes, vor allem, wenn man die Hardware nicht beherrscht (Secure Boot, signiertes UEFI, etc.). Meiner Meinung nach sollte ein Amiga-System der nächsten Generation auf der großen Anzahl von PC-Hardware laufen können (wie Linux) und einen leistungsfähigen Internetbrowser haben, mit dem man möglichst viele Aktivitäten des täglichen Lebens durchführen kann (wie Firefox unter Linux). Ich würde mich eher für eine Linux-Distribution einsetzen, die die gleiche Art von Mechanismen zur Verwaltung von Amiga Classic in AmigaOS 4 integriert.



Welche Webseiten besuchen Sie jetzt, da Sie wieder zum Amiga zurückgekehrt sind, um sich über aktuelle Ereignisse zu informieren oder sie einfach nur zum Vergnügen zu besuchen? Um mich auf dem Laufenden zu halten und meine Entwicklungsfragen zu beantworten, besuche ich täglich die Seiten Obligement, Amiga-News.de, Amigafrance.com und regelmäßig Wiki.Amigaos.net, Amiga Source Code Preservation auf GitLab und viele andere.



Gibt es eine Frage, die ich Ihnen nicht gestellt habe und die Sie gerne beantworten möchten?



Frage: Warst du Ende der 1980er Jahre am Amiga-Atari ST-Krieg beteiligt?



Antwort: Nein, ich hatte sehr gute Freunde, die den Rechner von Jack Tramiel benutzten, obwohl ich nicht verstand, was man in diesem Rechner finden konnte!



Eine letzten Satz an die Amiga-Gemeinde?



Abschließend möchte ich allen danken, die sich für den Erhalt unseres wunderbaren Computers einsetzen. Wir sind eine große und wunderbare Familie. (dr)



