22.Feb.2022









AmigaOS 4: FTP-Server 'ZitaFTP' 1.31

Hans de Ruiter hat Version 1.31 seines kommerziellen FTP-Servers 'ZitaFTP' veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das erste ZitaFTP-Server-Update für 2022 endlich da ist! Wie üblich gibt es Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Die große Neuerung ist, dass Sie nun korrekt signierte SSL/TLS-Zertifikate verwenden können, was sehr nützlich ist, wenn Sie ZitaFTP Server über das Internet zugänglich machen wollen.



Wenn Sie auf der Suche nach kostenlosen SSL-Zertifikaten sind, empfehle ich Ihnen ZeroSSL. Im Gegensatz zu LetsEncrypt können Sie bei ZeroSSL kostenlose Zertifikate manuell erstellen. Sie benötigen also keinen ACME-Client, um Zertifikate zu erstellen (den ZitaFTP noch nicht eingebaut hat). Sie können also ein kostenloses Zertifikat erstellen und die automatische Erneuerung später aktivieren, wenn ZitaFTP diese Möglichkeit erhält. Ich plane, sowohl LetsEncrypt als auch ZeroSSL zu unterstützen.



Ich wollte ein Video veröffentlichen, das zeigt, wie man ZitaFTP so einrichtet, dass es über das Internet und nicht nur über das lokale Netzwerk zugänglich ist. Mir ist jedoch die Zeit ausgegangen, also muss das bis später warten. Ich wollte diese Veröffentlichung nicht weiter verzögern.



Der Prozess, ZitaFTP online zu bringen, ist ziemlich einfach, zumindest auf der ZitaFTP-Seite. Die Konfiguration der Port-Weiterleitung auf Ihrem Router könnte etwas mehr Arbeit erfordern. Wie auch immer, Sie können das Update jetzt herunterladen."



Eine Einzellizenz von 'ZitaFTP Server' kostet rund 47 Euro. Das Programm kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. (dr)



[Meldung: 22. Feb. 2022, 05:40] [Kommentare: 1 - 22. Feb. 2022, 11:04]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]