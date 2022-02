CDXL-Wiedergabe: AGABlaster 0.9.90

AGABlaster spielt Commodores CDXL-Videoformat ab. Er verwendet eine angepasste Version des CDXL-Formats, die den AGA-Chipsatz mit 24 Bit Farben und variabler Framelänge unterstützt. Angepasste CDXL-Dateien können mit AGAConv erzeugt werden. AGABlaster ist in 68K-Assembler geschrieben und läuft auf nativer Amiga-Hardware (keine Grafikkarte oder Soundkarte erforderlich). Die Version 0.9.90 enthält die folgenden Änderungen:



Unterstützung für Video-Wiedergabelisten hinzugefügt

CDXL-Videos können mit dem ASL-Dateirequester ausgewählt werden (Mehrfachauswahl mit 'Shift')

Springen zwischen Wiedergabelistenvideos mit 'N'ext und 'P'revious

Kann jetzt von der Workbench aus gestartet werden (AGABlaster.info)

Neuer Wiedergabelisten-/Video-Endlosmodus ('L'-Taste zum Umschalten des Endlosmodus, oder Kommandozeilenoption LOOP)

Audio-Filter ist jetzt standardmäßig ausgeschaltet und kann mit 'F' ein-/ausgeschaltet werden

Optimierte Versionen für 68000/20/30/40/60/80 (dr)



[Meldung: 23. Feb. 2022, 20:23] [Kommentare: 0]

