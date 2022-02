25.Feb.2022









Kickstarter-Kampagne: Bluetooth-Neuauflage der Amiga-Maus

Der Polnische Designer Lukas Remis hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die als Ziel die kabellose Neuauflage der Commodore Maus 1352 hat. Seine 'Tank Mouse' orientiert sich äußerlich am Original, beherbegt aber moderne Technologie: Die Tank Mouse ist eine kabellose optische Maus, die ein Touchpanel zwischen den beiden Tasten zum Scrollen erhalten hat. Sie arbeitet mit Bluetooth oder 2,4 GHz und kann ebenso mit dem Amiga Computer verwendet werden. Dazu soll dem Paket ein kleiner USB-Empfänger beigefügt werden. Ein Protoyte wurde bereits in Zusammenarbeit mit einem renommierten Elektronikhersteller gebaut, ausgiebig getestet und ist nun bereit für die Massenproduktion. Die Spezifikationen:



Farben: Schwarz oder Weiß

Sensor-Typ: Optisch

Konnektivität: Drahtlos, 2,4 GHz und Bluetooth 5.0

Auflösung: 1600 DPI

Tasten: 2

Scrolling: Touch-Scrollbereich

Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien

Größe: 108 x 67 x 31 mm

Kompatibilität: Amiga OS, Windows, MacOS, Linux Eines der Hauptziele des Projektes war, dass die Tank Mouse zusammen mit einem Amiga betrieben werden kann. Dazu wird ein USB-zu-DB9-Adapter wie zum Beispiel der RYS MKII (unterstützt Scrollen) oder Lothareks Mausadapter benötigt, um den drahtlosen Empfänger (im Lieferumfang der Maus enthalten) mit dem Amiga zu verbinden.



Das Projektziel wurde mit 78.000 Euro festgelegt, wovon aktuell bereits rund 21.000 Euro finanziert wurden. Sollten 150% der Summe erreicht werden, wird ein nativer drahtloser DB9-Empfänger entwickelt, hergestellt und zu jeder Tank Mouse hinzugefügt.



Der Mindestspendenbetrag liegt bei 31 Euro. Bei erfolgreicher Finanzierung würde die Maus bis November 2022 produziert und ausgeliefert werden (zuzüglich 8 Euro Transportklosten). (dr)



