02.Mär.2022

Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. January/February 2022 news.

Old articles from Joystick 37 to 40: News: Journey to Mr MicroProse, Interview with Martin Kenwright Syndicate review B-17 Flying Fortress review News: Core Design already two years old and already big Interview with Brett Sperry A-Train review Goal! review News: The future successes of 1993 (part four) Networking games Trolls (AGA) review News: Virgin Games still supports the Amiga Interview with Brett Sperry Interview with Tim Chaney Body Blows review Chuck Rock 2: Son Of Chuck review etc.

Interview with Alain Fontanin (author of Amiga Source Editor).

Interview with Fabio Capone (founder of NAPS Team).

Classic Reflections - What happened to Scala, Inc. ?

Memory operation on Amiga OCS/ECS.

Official Amiga and commercialized clones (update)

Amiga Games List (update).

Hardware: Vampire 1200 V2.

DIY: Development of the Arduino Amiga floppy drive, aka DrawBridge (update).

Tutorial: How to build an AmigaOS4 cross compiler (Binutils 2.23.2 & GCC 8.3.0) on Cygwin.

Tutorial: Installation and use of MorphOS 3.x on QEMU 6.00.

Special quiz on the year 2021 on Amiga. (cg)



