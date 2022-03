13.Mär.2022









Geschichte: Video beleuchtet Gateway-Amigazeit (mit textlicher Widergabe)

Ravi Abbott ist einer der Betreiber des YouTube-Kanals The Retro Hour. In seiner YouTube-Serie Amiga The Next Generation Documentary beschäftigt er mit der Geschichte der Marke Amiga, nachdem Commodore 1994 Konkurs angemeldet hatte.



In seiner letzten Folge berichtet er über die Zeit, als Gateway, Inc. die Amiga-Marke besaß. Wir möchten unseren Lesern den Inhalt in einer Übersetzung widergeben:



"Im letzten Video haben wir über Escom berichtet, die zwei Amigas herausbrachten: den Amiga 1200 und den Amiga 4000T. Sie entwickelten auch einen Prototyp, der Amiga Walker genannt wurde. Drei Jahre später aber gingen sie in Konkurs. Warum also hat Gateway 2000 im Jahr 1997 den Amiga gekauft? Schauen wir uns die Welt im Jahr 1997 an: das Nintendo 64 war gerade auf den Markt gekommen, die Playstation war gut etabliert und hatte gerade Dual Shock-Controller bekommen. Apple hatte den ersten Power Macintosh G3 vorgestellt, der auf dem Power PC basierte. Die Leute spielten Quake 2, hörten Musik mit dem Real Player, benutzten den AOL Messenger und brannten CDs. Warum wollten sie den Amiga zu diesem Zeitpunkt kaufen, wo es doch so viele Fortschritte in anderen Technologien gab?



Nun, beim Konkurs von Escom gab es 11 Firmen, die für die Amiga-Assets und das Patentportfolio boten. Einige dieser Firmen waren große Spieler, sie bestanden auch aus ehemaligen Angestellten. Es gab also ein paar, die eine Vision für den Amiga hatten und ihn als einen relevanten Akteur in der Computerindustrie erhalten wollten. Die Übernahme fand schließlich vor dem deutschen Konkursgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es gibt also nicht viele Details darüber. Warum also wollten die Leute den Amiga zu diesem Zeitpunkt kaufen?



Nun, die Patente waren immer noch sehr wertvoll und sie waren immer noch gültig, nach dem, was ich gesehen habe und was Leute in Interviews und online diskutiert haben. Das Dropdown-Menü scheint das Hauptpatent zu sein, hinter dem die Leute her sind, aber sie bekamen das gesamte Portfolio und das gesamte Paket an Vermögenswerten bei dieser Übernahme.

Also sah Gateway 2000 den Amiga als einen wertvollen Vermögenswert an und kaufte ihn erfolgreich für angeblich vier Millionen Dollar auf. Wer ist Gateway 2000? Nun, Gateway 2000 war ein PC-Händler, der 1985 auf einer Farm außerhalb von Iowa gegründet wurde. Ted Waitt, sein Bruder Norm Waitt und Mike Hammond gründeten Gateway 2000 mit einem Darlehen von 10 000 Dollar, das von Wyatts Großmutter abgesichert wurde, und waren ein amerikanisches Unternehmen für Computerhardware. Sie entwickelten, produzierten und unterstützten eine breite Palette von Personalcomputern, Computermonitoren, Servern und Zubehör und waren ein Innovator für Low-End-Computer. So stellten sie den ersten Marken-PC unter 1000 Dollar her, den All-in-One Astro. Er war bekannt für sein Kuh-Muster. Alle Boxershorts waren mit Kuh-Mustern bedruckt waren, und sie hatten riesige Werbekampagnen, in denen es um die Landschaft, um Kühe und Landwirtschaft ging. Um ehrlich zu sein, war das ziemlich surreal. Aber sie waren ein gutes Unternehmen. Sie stellten einige Qualitätsprodukte her, und es gibt einige wirklich schöne Gateway-Gehäuse und -Pcs da draußen. Gateway hatte eine Patentvereinbarung mit Microsoft, da es einer ihrer Distributoren war. Sie hatten diese Art von Abkommen mit vielen ihrer Vertriebshändler und die Idee war, dass sie wachsen und Patente mit Microsoft teilen würden.



Als sie erfolgreich waren, beschlossen sie, die Amiga-Assets in eine separate Tochtergesellschaft von Gateway 2000 einzubringen, was bedeutete, dass Gateway nicht die kontrollierende Mehrheitsbeteiligung besaß. Sie wollten nicht, dass Microsoft auf diese Patente zugreift, da dies die Fähigkeit von Gateway, sie zu nutzen, in gewisser Weise ungültig machen würde, und sie betrachteten sie als etwas wirklich Wertvolles. Das bedeutet, dass das Amiga-Portfolio in einer separaten Abteilung war und nicht unter der vollen Kontrolle des oberen Managements von Gateway wie bei Escom. Gateway erkannte nicht, was sie gekauft hatten und dass der Amiga-Markt immer noch eine starke Präsenz und eine unverwüstliche, aber angeschlagene Gemeinschaft hatte, sobald sie das Portfolio gekauft hatten. Nachrichtenagenturen begannen, sie zu kontaktieren, und Amiga-Benutzer bombardierten sie regelrecht mit Briefen.

Nun gab es diese ideologische Kluft innerhalb von Gateway: Es gab eine neue Gruppe von Führungskräften, und einigen der Leute der alten Schule gefiel die Richtung, die sie einschlugen, überhaupt nicht. Sie sahen den PC-Markt als überfüllt an und wollten eine Vielfalt an Produkten. Es gab also einen neuen Chef, Jeff Weitzen. Und Jim Collas war der Leiter der Produktentwicklung. Er sah also die Amiga-Tochtergesellschaft 'Amiga International' als eine gute Idee und einen guten Weg, um Innovation zu entfachen, und sie profitierte davon, dass sie von dem abgeschirmt war, was in dem anderen Teil von Gateway geschah, denn denken Sie daran: Sie hatten nicht die Mehrheitsbeteiligung. Es handelte sich also um eine separate Firma und Abteilung innerhalb von Gateway. Für sie zu arbeiten würde also bedeuten, dass es keine Auseinandersetzungen mit dem oberen Management geben würde: (Ausschnitt einer Rede) 'Wir hoffen, dass wir die Transaktion vor dem deutschen Konkursgericht abgeschlossen haben und dass sie nun von der deutschen Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist. Wir geben die Bedingungen der Transaktion nicht bekannt, aber ich möchte gerne die Transaktion als abgeschlossen ansehen. Der Firmenname von Amiga wird "Amiga International" sein, das als eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gateway gelistet sein wird. Es wird weiterhin als eigenständige Firma laufen, die Dienstleistungen, Produkte und Entwicklungen für die Amiga-Community anbietet.' Amiga International wurde also mit einigen alten Escom- und Commodore-Altlasten gegründet, sodass sie Petro Tyschtschenko, den ehemaligen Commodore-Manager, als eine Art Brücke zu den Klassikfans in der alten Community bekamen. Und er war eine Art Aushängeschild. Sie holten auch Dr. Alan Moss, einen ehemaligen Direktor für Softwareentwicklung bei Commodore. Sie hatten auch Joe Torre, der an der Hardwareseite arbeitete, und Jim Colas beschloss, dieses neue Team mit den ehemaligen Commodore-Mitarbeitern und einer Mischung aus Gateway-Führungskräften in separaten Büros von Gateway zu leiten, sodass sie ihre eigene kleine separate Abteilung hatten.



10 Leute arbeiteten daran. Sie bezeichneten sich selbst als Amiga-Rebellen und versuchten, einen neuen Plan und eine Vision für die Zukunft der Amiga-Marke zu entwerfen: "Der Amiga-Markt kann sich kein gespaltenes Bild leisten. Wir müssen gemeinsam in eine Richtung gehen. Damit wir den Markt am Leben erhalten können, ist es notwendig, viele Firmen bei der Entwicklung von Produkten zu unterstützen, indem wir Standardkomponenten der Industrie in breiter Lizenz verwenden, damit es billiger zu produzieren, schneller zu entwickeln und einfacher zu bedienen ist." (Zitat Petro) Amiga International muss über ein gewisses Marketing-Budget verfügt haben, denn zu dieser Zeit entschied man sich, die Marke Amiga wiederzubeleben und an die aktuelle Community zu appellieren, aber auch der Welt zu zeigen, dass der Amiga zurück ist. Die Form, die dies annahm, war sehr interessant. Zuerst beschlossen sie, T-Shirts und Socken zu bedrucken, alles mögliche wie Streichholzschachteln, Amiga-Cola, Amiga-Nokia-Telefon, Hüllen und einfach alles mit einem Branding zu versehen. Aber sie beschlossen auch, eine offizielle Amiga-Tanznummer zu veranstalten. Jetzt habe ich das Ding persönlich gesehen. Es war enorm peinlich. Es war ein Amiga-Song, der bei Amiga-Shows von einer Gruppe namens Annex aufgeführt wurde, und das ging einige Jahre lang so. Sie gingen zu Amiga-Shows und führten diesen absolut schrecklichen 90er-Jahre-Tanz auf, und sie schufen eine Melodie, die "Back for the future Amiga" hieß.



Nun, als Gateway 2000 anfing, mit den Verkäufen zu ringen, begann sich die Richtung zu ändern. Amiga International versuchte, externe Investoren zu finden und sich von diesem internen Machtkampf zu befreien, der in der Firma vor sich ging. Sie kamen mit einem Plan zur Wiederbelebung des Amigas. Und er war ziemlich ehrgeizig.



Die Idee war nun, mit der Tradition der Architektur völlig zu brechen und etwas Neues zu schaffen, ähnlich wie Apple vom 68k zum Powerpc wechselte und die nächsten Computer übernahm. Der Plan war, eine Reihe von Geräten zu entwickeln, die den Amiga zu etwas machen sollten, das Teil des täglichen Lebens war. 1997 war die Internet-Konnektivität noch nicht so ausgeprägt wie heute: Die Menschen waren nicht ständig mit dem Internet verbunden, viele ihrer Gegenstände und Geräte waren nicht angeschlossen, und man wollte ein Multimedia-System für Spiele, eine Entwicklungsmaschine für ernsthafte Anwendungen und ein Tablet entwickeln. Das alles sollte unter der Marke Amiga laufen. Gateway war damals ein gut vernetztes Unternehmen, und all das schien nicht wirklich außerhalb des Bereichs des Möglichen zu liegen, vor allem, weil sie schon vorher Hardware entwickelt hatten und die Grafikfirmen kannten und ein wirklich großes Unternehmen waren. Der Klebstoff, der das Ganze zusammenhält, ist die Software, und das ist die Amiga-Betriebsumgebung. Geräte würden zu einem Amiga-Objekt werden und diese würden in der Amiga-Betriebsumgebung laufen, ähnlich wie das Internet der Dinge, das wir heute sehen. Wenn man also ein Gerät hätte, das Omega-Objekte ermöglicht, würde es ein Teil davon werden, egal ob es ein Amiga-Gerät oder etwas anderes wäre, mit dem es zu tun hätte. Es würde auch mit einer App-Store-ähnlichen Funktion ausgestattet sein, die Mikrozahlungen ermöglicht und Entwicklern die Möglichkeit bietet, ihre Einnahmen zu teilen. Das ist wirklich interessant, denn das ist sehr ähnlich wie die App-Stores, die es heute gibt. Viele Amiga-Entwickler waren davon begeistert und sahen darin die Möglichkeit, ihre bestehenden Anwendungen auf neue Systeme zu portieren und den Markt neu zu beleben, da es eine große Bibliothek an bestehender Software gab. Zu dieser Zeit war es in der gesamten Computerindustrie eine wirklich harte Zeit. Apple war gerade durch eine 150-Millionen-Dollar-Investition von Microsoft vor dem Bankrott gerettet worden, und Steve Jobs war gerade als CEO zurückgeholt worden. Das Ziel war es also, diese Art von kreativem Markt zu übernehmen, eine Alternative zu Apple zu bieten, die zu dieser Zeit eine starke Geschichte im Bereich der Spiele hatte. Sie konnten einige kleine Gewinne in diesem Markt machen und dem Amiga etwas Platz verschaffen, um zurückzukommen.



1998 kündigte Gateway 2000 seine Pläne für den Amiga Multimedia Convergence Computer an, der als Amiga MCC bekannt wurde. Es war eine Multimedia-Maschine mit Standard-ATX-Motherboard-Unterstützung für DVD, vier USB-Anschlüssen, Internet-Set-Dot-Box-Funktion und Unterstützung für 3D-Spiele. Sie sprachen über die Spezifikationen, aber es gab nicht viele Details darüber. Sie hatten diesen magischen Chip, der eine Menge Dinge tun sollte, über die sie nie wirklich Informationen veröffentlichten. Jetzt zeigten sie Entwürfe dieses Prototyps zur Begeisterung der Amiga-Fans und zum Schock der Mainstream-Presse, die sich nicht sicher war, ob Gateway tatsächlich etwas mit der Amiga-Marke machen würde. Sie hatten die Architektur für die Maschine noch nicht ausgewählt, aber sie waren in Gesprächen mit Transmeta und das endete damit, dass Gateway es als zu eingeschränkt ansah, um das zu erreichen, was sie erreichen wollten. Ein weiteres großes Problem wie beim Mac war der Übergang zu dieser neuen Architektur: wie würde das Betriebssystem funktionieren, wie würde es unterstützt werden, worauf würde es basieren? Anfangs gab es Diskussionen über einen Vertrag mit qnx. Nun, qnx war ein wirklich beeindruckendes, effizientes Betriebssystem und es wurde zu der Zeit viel darüber geredet, weil es in der Lage war, von einer einzigen Diskette zu starten, was einfach erstaunlich war und wirklich das Herz der Amiga-Fans ergriff. Sie sahen dies als einen wirklich guten Ansatz und als einen erfolgreichen Weg an.



Aber in einem offensichtlichen Vertragsbruch mit qnx endete es damit, dass sie zu dem damaligen Rivalen, der Drittanbieterfirma, Phase 5, gingen, die die Beschleunigerkarten herstellte und ihr Neutrino-Betriebssystem auf die Power-PC-Karten portierte. Das ließ Amiga International ohne ein Betriebssystem zurück und die Amiga-Gemeinde war sehr verärgert über die plötzliche Veränderung. Sie kündigten an, dass sie den Betriebssystem-Kernel von Qnx auf Linux umstellen würden. Also traf sich Jim Colas mit dem Schöpfer von Linux, Linus Trovals, und besprach die Pläne, die ihm offensichtlich gefielen. Sie hatten auch Pläne, mit Linus auf Amiga-Veranstaltungen zu gehen und die Community an Bord zu holen. Leider wurde aus all diesen Plänen am Ende nichts. Der Amiga gehörte nicht wieder einem großen Unternehmen, er verschwand in der Versenkung und diese Pläne sollten in der Zukunft irgendwie wieder aufgewärmt werden, aber nie in dem Ausmaß und mit dem finanziellen Rückhalt und der Art von Geld, die sie hätten haben können, und dem Erfolg, den sie zu diesem wirklich späten Zeitpunkt in ihrem Leben hätten haben können. Nun, die Geschichte besagt, dass Jim Colas eine wirklich gute Beziehung zu Ted Wyatt hatte, aber der damalige Geschäftsführer Wisen beschloss, die Amiga-Tochtergesellschaft zu schließen, gerade als Wyatt in den Urlaub gefahren war. Es endete damit, dass er das ganze MCC-Projekt einstellte und das Amiga-Projekt abbrach, vielleicht als eine Art Racheakt gegen Jim Collis. Überraschenderweise wurde er ein paar Monate später entlassen, zu der Zeit, als die Amiga-Fans auf dieses letzte bisschen Hoffnung setzten, und es gab einen riesigen Massenexodus und dann endeten wir in den Jahren der "Amiga-Wildnis". Nun wurde der Amiga weiterverkauft, und zwar an eine Gruppe ehemaliger Gateway-Mitarbeiter, die es schafften, einige Risikokapitalgeber zu finden und Amino Developments zu gründen. Nun trat er für viele Jahre in diese dunkle Periode ein und geriet in Vergessenheit, aber glücklicherweise überlebt der Amiga heute als Hobbysystem und wird von der Leidenschaft seiner Benutzer, der Nostalgie und ein paar kleinen Firmen angetrieben, und diese Leute halten den Amiga im Moment am Leben. Und es gibt einige erstaunliche Dinge, die in der Amiga-Gemeinschaft passieren, es gibt immer noch Hardware-Entwicklung, also ist nicht alles verloren." (dr)



[Meldung: 13. Mär. 2022, 09:24] [Kommentare: 1 - 13. Mär. 2022, 10:53]

