Workbench-Distribution: AmiKit XE 11.6.1 für Windows/Mac/Linux

Für die für Emulatoren gedachte Workbench-Distribution AmiKit wurde ein Update auf die Version 11.6.1 veröffentlicht. Zusätzlich zu einem Emulator werden AmigaOS 3.x und die Kickstart ROMs benötigt.



Mit der neuen Version ist es nun auch möglich, AmigaOS 3.2 zu verwenden. Allerdings wird für die Erstinstallation weiterhin eine frühere AmigaOS-Version bzw. Amiga Forever benötigt. Die Änderungen in Detail: NEW: AmigaOS 3.2.1 works with AmiKit now! Use MorpheuZ to install it (at your own risk) on top of your current AmigaOS version used in AmiKit.

ADDED: AmiKit Dark VisualPrefs theme for AmigaOS 3.2

UPDATED: AmiKit Morpheuz 11.6.2 by Jan Zahurancik

UPDATED: AmiKit VisualPrefs themes for FullHD resolution (and AmigaOS 3.2 too)

UPDATED: AmiKitReset 11.6.1

UPDATED: VisualPrefs 1.5n by Massimo Tantignone

UPDATED: WinUAE 4.9.1 German translation by BlackByte

FIXED: Slow I/O operations of 64-bit WinUAE. A 32-bit executable is used instead.

FIXED: A possible endless loop of AmiKit AddDown script

FIXED: A potential WinUAE misconfiguration where mouse wheel movement was interpreted as LeftAlt keypress. (dr)



[Meldung: 21. Mär. 2022, 06:35] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]