23.Mär.2022









MorphOS: Screenbar-Plugin MouseCoords 1.4

Das #amigazeux-Team hat das Screenbar-Plugins 'Mousecoords' zum Anzeigen der aktuellen Mauskoordinaten für MorphOS auf die Version 1.4 aktualisiert. Die Änderungen: Die Fenstertitel des Fensters, das sich gerade unter dem Mauszeiger befindet, wurden im Infofenster nicht mehr angezeigt. Behoben.

Es werden nun auch Informationen über den Bildschirm, den Monitor und den Skin im Infofenster angezeigt. Siehe Aufklappen-Knopf am unteren Rand des Info-Fensters, um auf diese Informationen zuzugreifen.

Zeigt mehr Details für das Fenster unter dem Mauszeiger im Infofenster an, wie z.B. Schatten und aktueller Zeigertyp.

Jetzt werden nur noch die Koordinaten für die Instanz angezeigt und aktualisiert, die auf dem Bildschirm läuft, auf dem sich der Mauszeiger befindet. (dr)



[Meldung: 23. Mär. 2022, 09:19] [Kommentare: 0]

