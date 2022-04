19.Apr.2022









Amiga-Emulator: Amiberry 5.1

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt.



Gestern wurde die Version 5.1 veröffentlicht, die zahlreichen Fehlerbereinigungen beinhaltet. Die wichtigsten Änderungen: Check if X position has changed also, when using auto-crop

WinUAE: Reinitialize Floppybridge support if drive mode is changed on the fly.

WinUAE: Read track zero when checking bootblock contents. Disappeared in previous update.

Custom Controls: Use strings to parse custom control configs

WHDBooter: parse H/V Offset settings from XML as well, if found (and we're not using auto-crop)

Fixed #944: FloppyBridge: loading a config with FB enabled would not initialize it

Updated amiberry.conf with missing default options

Allow parsing of Display settings from XML, optionally

Disable Horizontal Centering by default (dr)



