Hollywood 9.1 veröffentlicht

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich die sofortige Verfügbarkeit von Hollywood 9.1 bekanntgeben zu können. Hollywood 9.1 ist ein Servicerelease, welches hauptsächlich Fehlerbereinigungen, aber auch ein paar neue Features enthält. Es wird für alle Kunden, die eine Hollywood 9-Lizenz besitzen, kostenfrei im geschützten Downloadbereich zur Verfügung gestellt und kann ab sofort heruntergeladen werden.



Hollywood ist die ultimative plattformübergreifende Programmiersprache, die benutzt werden kann, um alle möglichen Arten von Spielen und Anwendungen zu erstellen. Es unterstützt über 900 eingebaute Befehle, die auf über 1000 Seiten detailliert dokumentiert werden. Darüber hinaus unterstützt es sehr viele Plugins, die es ermöglichen, viele wichtige Technologien mit Hollywood zu benutzen, z.B. OpenGL, SDL, ein echtes plattformübergreifendes GUI-Toolkit (welches aber trotzdem die nativen Widgets benutzt), PDF Im-/Export, SVG-Unterstützung, SQL-Unterstützung, SSL/TLS-Unterstützung und Zugriff auf alle möglichen Netzwerkprotokolle und sehr viel mehr. Es gibt wirklich kaum etwas, was Hollywood nicht kann und Hollywood kann es auch noch auf allen vorstellbaren Plattformen, denn es steht in nativen Versionen für AmigaOS3, AmigaOS4, MorphOS, WarpOS, AROS (x86), Linux (arm, ppc, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64), Windows (x86, x64), Android und iOS zur Verfügung.



Um das 20-jährige Jubiläum von Hollywood zu feiern, gibt es derzeit auch eine spezielle 20-Euro-Rabatt Aktion auf die Vollversion von Hollywood. Dies ist die perfekte Gelegenheit für alle Benutzer, die Hollywood noch nicht besitzen, das Programm zu erwerben und sich von dessen einzigartigen Fähigkeiten, dem gigantischen Funktionsumfang und den vielen Plugins begeistern zu lassen. (dr)



