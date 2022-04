25.Apr.2022

Cathal (ANF)







Kickstart-Patch zur Nutzung eines NTSC-Agnus für PAL-Systeme

Unter dem Titellink hat 'Cathal' sein Projekt veröffentlicht, mit dessen Hilfe sich auch für PAL-Systeme die NTSC-Variante des 2-MB-Agnus-Customchips verwenden lässt. Das Patchen der Kickstart-ROM-Datei setzt allerdings Windows voraus. Er schreibt dazu:



"Angesichts der Knappheit von PAL-2-MB-Agnus-Chips und deren immer weiter steigender Preise habe ich ein kleines Programm geschrieben, welches ein Kickstart-ROM so patchen kann, so dass man auch einen NTSC-2-MB-Agnus-Chip nutzen kann und dieser automatisch beim Einschalten des Rechners auf PAL umgeschaltet wird.



Das Patchen selber erfolgt unter Windows und der Patcher benötigt eine aktuelle .Net-Runtime, welche von einem aktuellen Windows aber automatisch installiert werden sollte, falls nicht vorhanden.



Das Programm ist mit Quellcode auf meiner GitHub-Seite veröffentlicht. Zukünftig wird es auch noch ein GUI und weitere unterstützte Kickstart-Versionen geben. Aktuell erfolgt die Nutzung über die Windows-Commandshell."



Aktuell werden die folgenden Kickstart-ROM-Versionen unterstützt: Kickstart 1.2, Rev. 33.192, Checksumme: $56F2E2A6

Kickstart 1.3, Rev. 34.5, Checksumme: $15267DB3

Kickstart 3.1, Rev. 40.63, Checksumme: $9FDEEEF6

Kickstart 3.1.4, Rev. 46.143, Checksumme: $BE662BCF

Kickstart 3.2.0, Rev. 47.69, Checksumme: $35D98F3

Kickstart 3.2.1, Rev. 47.102, Checksumme: $4CB8FDD9 (snx)



