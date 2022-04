MorphOS: Web-Browser Wayfarer 3.4

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 3.3 und anschließend als Bugfix die Version 3.4 seines MorphOS-Webbrowsers 'Wayfarer' veröffentlicht. Sie bietet unter anderem kleinere Geschwindigkeitsverbesserungen im JavaScriptCore und im Timing-Code. Ebenso werden unsichtbare Videostreams nun nicht mehr als Overlay aktiviert. Die Änderungen: HTTP HEAD requests to resources would poison the Curl disk cache with 0-byte files, leading to websites failing to load/work correctly

Minor speed improvements in JavaScriptCore and timing code

Improved refresh speeds when typing text on websites showing animated contents as you type

The HLS player will iterate through all streams of the master playlist now if a selected sub playlist fails to play

Re-worked post-seeking playback restart to avoid auto-start of streams that start playback from non-0 position

Fixed audio buffer under-run handling

Invisible video streams fixed not to enable overlay

Improved invalid certificate error handling UI flows

Disabled touch events support

minor fix for HTTP AUTH regression

Download: wayfarer.lha (26 MB) (dr)



[Meldung: 28. Apr. 2022, 06:08]

