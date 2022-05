22.Mai 2022









Internet: IBrowse 2.5.6 / Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL v5.1 veröffentlicht

Oliver Roberts entwickelt nicht nur seinen Web-Browser 'IBrowse' für AmigaOS 3, MorphOS und AmigaOS 4 weiter, sondern kümmert sich ab sofort auch um das Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL, das nun OpenSSL 3.0 unterstützt und nun auch eine eine eigene Homepage besitzt. Lesen Sie hierzu die Pressemitteilung:



IBrowse 2.5.6 steht jetzt zum Download bereit (OS4-Benutzer können stattdessen AmiUpdate verwenden). Es ist das sechste kostenlose Update für registrierte Besitzer von IBrowse 2.5. Besitzer von IBrowse 2.1-2.4 und 1.x können über unseren Shop zu vergünstigten Preisen auf IBrowse 2.5.6 upgraden. Bitte beachten Sie: IBrowse 2.5.6 benötigt AmiSSL v5, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde. Wir raten Ihnen daher, es vor dem Update von IBrowse herunterzuladen, da Sie sonst keinen HTTPS-Zugang mehr haben.



Diese Version behebt nicht nur eine ganze Reihe von Problemen, sondern bringt auch die folgenden Verbesserungen: Angepasst zur vollständigen Nutzung von OpenSSL 3.0 über AmiSSL v5

Unterstützung der HTTP-Brotli-Kompression

Unterstützung für OpenSearch Autodiscovery

Gemini-Client, der das Laden von gemini:-URLs ermöglicht

Verbesserte Gopher-Unterstützung

JavaScript-Korrekturen und Verbesserungen

Google/Gmail-Kontoanmeldung behoben (wurde im März blockiert) Die Änderungen an AmiSSL 5.1 lauten wie folgt: Umstellung auf OpenSSL 3.0 und Aktualisierung des Backends auf volle Kompatibilität mit der neuesten Version OpenSSL 3.0.3 (3.5.2022), die neue Funktionen wie einen eingebauten HTTP(S)-Client sowie Sicherheits- und Fehlerkorrekturen enthält.

Aktualisierung der Root-Zertifikate auf das neueste Mozilla-basierte Paket von https://curl.se/docs/caextract.html vom 26.4.2022.

Aufteilung des AmiSSL Release-Archivs in kleinere OS-spezifische und SDK-Archive.

Das OpenSSL-Tool hat jetzt eine richtige $VER-Zeichenkette, wobei die Versionsnummer mit der AmiSSL-Versionsnummer übereinstimmt.

Korrigierte OpenSSL UI Funktion m68k/ppc crosscalls, indem Code aus AmiSSL v3 wiederhergestellt wurde, der leider in AmiSSL v4 entfernt wurde.

Neue optimierte OpenAmiSSLTags/TagList()-Funktion zur amisslmaster.library hinzugefügt, die das Öffnen von AmiSSL vereinfacht.

Einfacher httpget-Beispielcode hinzugefügt, der zeigt, wie Anwendungen den neuen eingebauten HTTP(S)-Client verwenden können.

Vollständige Autodocs für alle Amiga-spezifischen Schnittstellenfunktionen hinzugefügt.

Die README-SDK-Datei für Entwickler wurde verbessert und strukturiert.

OpenSSL Stub-Link-Bibliotheken für OS3 (GCC) und OS4 (GCC & VBCC) hinzugefügt.

AmiSSL und OpenSSL wurden auf die Apache-Lizenz, Version 2.0, umgestellt.

Wir haben eine neue Homepage unter https://amissl.org, die Links zu allen AmiSSL-Ressourcen, alten und neuen, enthält. (dr)



[Meldung: 22. Mai 2022, 06:06] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]