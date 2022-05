26.Mai 2022









Turbokarten-Projekt: 'Buffee' unterstützt Big Endian

In ihrem neuesten Blogeintrag greift Renee Cousins, eine der beiden Entwickler des Turbokartenprojektes 'Buffee' (amiga-news.de berichtete) das Thema Byte-Reihenfolge, im Englischen 'Endianness' genannt, auf und widerlegt die These, dass der auf dem Buffee verbaute AM335x-Prozessor nicht Big Endian unterstützte.



Wie die Entwicklerin schreibt, "funktioniert Big Endian für DRAM, es funktioniert mit dem GPMC. Die einzige Ausnahme ist, dass die Register Byte-Swapping benötigen, wenn Sie in 16- oder 32-Bit lesen/schreiben, da diese im Little-Endian-Modus bleiben. Und natürlich muss man eine GCC-Big- -C-Standardbibliothek und IO-Programmierung erstellen, aber wenn man weiß, dass dies tatsächlich funktioniert, kann man fortfahren."



Für Tester mit einem Alpha- oder Beta-Board bedeutet dies, dass es einen 'Buffee Swapper' geben wird, der die externen Datenbusbytes austauscht. Dieses Board wird eine kleine Unterlegscheibe sein, die zwischen Buffee und dem Motherboard sitzt und es Buffee ermöglicht, im richtigen Big-Endian-Modus zu laufen. Der Swapper wird kostenlos an jeden Alpha-/Betatester versendet. Zukünftigen Buffee-Boards werden diese Unterlegscheibe nicht mehr benötigen. (dr)



[Meldung: 26. Mai 2022, 08:00] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]