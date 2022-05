27.Mai 2022









Versionsnummernaktualisierung: RevFlex 1.0 für AmigaOS 3/4 und MorphOS

Das #amigazeux-Team hat ein Dienstprogramm für Entwickler zur automatischen Aktualisierung von Versions-, Revisions- und Buildnummern namens RevFlex veröffentlicht. RevFlex ist von FlexRev, geschrieben von Daniel Kahlin, inspiriert und sollte ab AmigaOS 2.0 laufen. Der AmigaE-Quellcode zu RevFlex ist enthalten.



Zu den Gründen dieser Neuveröffentlichung schreibt der Autor Matthias 'UltraGelb' Böcker:

"RevFlex wurde hauptsächlich deshalb geschrieben, weil ich nach mehr als 20 Jahren zufriedener Nutzung von FlexRev eines Tages bemerkte, dass mein übliches Versions- und Revisionsschema nicht wirklich die Art und Weise widerspiegelt, wie ich die Version und die Revision generiere und nicht viel mit der Versionsnummer zu tun hat, die ich bei der Freigabe von Software verwende.



Immer wenn ich einen Quellcode kompiliere und mein Skript Änderungen am zu kompilierenden Quellcode durch Abfrage von CED feststellt, wird die Revision automatisch über FlexRev aktualisiert. Als ich also anfing, darüber nachzudenken, wurde schnell klar, dass ich eigentlich eine Build-Nummer benötige, die FlexRev leider nicht liefert.



Also suchte ich im Aminet nach einer aktualisierten Version, fand aber nur V0.55. Seltsamerweise ist die Version auf meiner Festplatte v0.73 und ich weiß nicht, woher sie stammt. Leider war kein Quellcode für FlexRev verfügbar.



Ich habe dann beschlossen, zu prüfen, ob ich einen FlexRev-Ersatz erstellen kann, der auch Build-Nummern unterstützt, und fing an aufzuschreiben, was für die Erstellung eines FlexRev-Klon vonnöten wäre. Noch am selben Nachmittag war RevFlex geboren. Später an diesem Tag gegen Mitternacht war es fast fertig und musste nur noch intensiv getestet werden." (dr)



