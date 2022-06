AROS-Distribution: AROS One 1.7 (x86)

Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution "AROS One" ist jetzt in der Version 1.7 für x86-Rechner verfügbar. Heruntergeladen werden kann sie als DVD-ISO-Datei oder als USB-Flash-Image unter dem Titellink, wo sich auch Videoaufnahmen finden.



Updates: System

HDToolBox Device (fixed ToolType options)



Update Image WHDMenu



Update Def_MIDI



Update Def_CDXL



Update Def_Icons Lua, AmiLua



Update DirectoryOpus.CFG



Update ZuneARC Config



New Skins for Murks



New Datatypes BMP, TGA



New Themes for Wanderer



New Descriptor (Datatypes)



8 New Icons DualPNG Button AmiStart



DT2GIF



DTConv



DTConvertGui



BMP.datatype



TGA.datatypes



ICO.datatypes



UnDeleteSFS



UnDeletePFS



New GRUB background



Applications

SidDump 1.08



AmigaKeyRemaper v1.1



GarshneBlanker v3.9



RNOEffects v1.3



DiskValid GUI v1.0



GarshneBlanker v39.2



TCPPrefs v1.0



RNOPublisher v1.0



Acuario 2020



ViewISO v1.1



ZapHod v1.3



MCC TextEditor v15.56



RNOArchive v1.0



RapaGUI v2.1



4KLive v0.7



RunInDOSBox r1



RMan v3.2



RTF2HTML v3.97



GrafX2 2.7.2978



GTuner v0.41



AmiNote v0.1



ZuneARC v1.6



ModExplorer v3.81



ModExplorerCE v3.80



Bin2ISO



DTConv



Daysleeper v0.9



AIDEa v04/03/21



Murks vO.6



GCC v6.3.0



MUIBase v4.4



IconClone v1.0.7



PerCIMan v0.7.4



InstallerLG v1.0



Vim v8.2.4370



Multiview v1.8 by Miker



VindentiumPicta v2.50



SilkRAW v1.3



Aget v0.64



HollywoodPlayer v9.1



Crono v2.2



Games

Hle Poker Card



BOH



BlackjuanPokerCard



Atomiks



Breaker



SYASokoban



Pipewalker



SieteYMedia (snx)



[Meldung: 05. Jun. 2022, 09:54] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]