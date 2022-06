09.Jun.2022

English Amiga Board







RTG-Treiber: P96 V3.3.1 veröffentlicht

Jens Schönfeld (individual Computers) hat die Version 3.3.1 seines RTG-Treibers P96 veröffentlicht, die bei iComp gekauft oder aus der Bestellhistorie heruntergeladen werden kann. Dies ist ein kleineres Service-Release mit den folgenden Änderungen:

The Cirrus5434.chip driver was broken (Piccollo64, Matze's graphics card) and did not switch back from direct color modes to chunky modes.

One release of UAE had an issue by indicating that it would support mode mixing, but forgot to provide the necessary call-backs in some configurations. P96 provides now default call-backs avoiding the crash.

Bitmap handling was simplified and streamlined.

The Visiona driver supports now panning and interlace.

The installer places now the P96 version into ENVARC:Picasso96/Version so you know what you have on the system.

The installer no longer provides wrong default selections for the available boards in case the list of installed boards requires more than one page.

The installer makes a very tiny consistency check on the unpacked files as some people unpacked on the PC, and then protection bits were incorrect. (dr)



[Meldung: 09. Jun. 2022, 06:47] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]